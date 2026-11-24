Аутор:АТВ редакција
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Број нових ХИВ инфекција у свијету могао би поново да расте од 2027. године, упозорила је извршна директорица УНАИДС-а Вини Бањима. У 2025. забиљежен је најнижи процијењени број нових инфекција до сада, око 1,2 милиона.
Међутим, резови у финансирању већ доводе до затварања центара за превенцију и смањења броја тестирања, а њихов пуни утицај тек би могао постати видљив у подацима, наводи Ројтерс.
Према процјени УНАИДС-а, око 1,2 милиона људи добило је ХИВ током 2025. године, што је око 65 одсто мање него 1994, када је број нових инфекција достигао врхунац од око 3,5 милиона. Прошле године антиретровирусну терапију примало је 32,1 милион људи, док је око 570.000 умрло од болести повезаних са сидом.
"Још немамо податке, али видимо знакове. Све упућује на то да би се тренд могао преокренути", рекла је Бањима за Ројтерс. Оцијенила је да би подаци за 2027. могли показати раст на свјетском нивоу, док се, према њеним ријечима, број нових инфекција већ повећава у појединим дијеловима Јужне Америке.
Међународно финансирање програма за борбу против ХИВ-а у земљама с ниским и средњим приходима смањено је за 18 одсто током 2025. године. Неке државе повећале су издвајања из властитих буџета, али многе не могу надокнадити мањак.
УНАИДС наводи да се гасе програми превенције, затварају локални центри и смањује број здравствених радника. У појединим земљама обавља се мање тестирања и мање људи започиње лијечење.
Бањима је упозорила и да кампање којима се ограничавају права LGBTQ особа и приступ жена услугама сексуалног и репродуктивног здравља представљају озбиљну пријетњу досадашњем напретку. УНАИДС наводи да стигматизација и дискриминација отежавају приступ превенцији, тестирању и лијечењу.
Програм УН-а за ХИВ и сиду обиљежава 30 година рада. Према Ројтерсу, УНАИДС је у оквиру реорганизације већ отпустио око половине запослених и обуставио рад у тридесетак земаља. Управни одбор у октобру је одбацио приједлог за гашење програма.
Бањима је рекла да ће се његово смањивање одвијати постепено и да ће задржати основне функције. Мандат јој истиче 31. децембра, а потом се намјерава посветити активизму, укључујући питања глобалне неједнакости.
Циљ УН-а је да до 2030. оконча сиду као пријетњу јавном здрављу. УНАИДС процјењује да за остварење тог циља годишње недостаје око 4,3 милијарде долара.
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