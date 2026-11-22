Аутор:АТВ редакција
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Хуманитарно удружење „Мали анђео“ упутило је апел свим хуманим људима и институцијама да помогну Анастазији Кочић, која је стопостотни инвалид и непокретна је, како би наставила са неопходним лијечењем, специјалистичким прегледима и рехабилитацијом.
Позивом на хуманитарни број 17193 грађани донирају 2 КМ.Анастазија је недавно у Хрватској обавила више потребних претрага и контрола, међу којима су магнетна резонанца, ортопедски и стоматолошки прегледи, као и други неопходни захвати.
Урађене су и лабораторијске анализе крви, током којих је уочен проблем са нивоом жељеза, због чега је примила трансфузију крви и потребно је да настави са прегледима код хематолога.
Пред Анастазијом се налази још низ специјалистичких прегледа и контрола у Загребу, укључујући преглед код неурохирурга, уродинамску претрагу и друге анализе према препорукама љекара.
Будући да је непокретна, у потпуности је упућена на туђу његу и помоћ.
Из Хуманитарног удружења „Мали анђео“ позивају све који су у могућности да подрже Анастазију позивом на број 17193 или уплатом на рачуне удружења.
Прималац: Хуманитарно удружење „Мали анђео“, Новака Пивашевића бб, 78000 Бањалука
Сврха уплате: За Анастазију Кочић
КМ рачун (Адико банка): 5520002009328582
Девизни рачун ИБАН: БА395520002062114139
СВИФТ: ХААББА2Б
Хуманитарни број: 17193 (2 КМ)
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