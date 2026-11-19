Аутор:АТВ редакција
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Тринаест година након што је објављен „Гранд Тхефт Ауто 5“ (GTA V), његов дуго очекивани насљедник „Гранд Тхефт Ауто 6“ (GTA VI) коначно je стигао!
Чак и прије званичног изласка, GTA VI постао је глобални феномен. Први трејлер, објављен у децембру 2023. године, забиљежио је више од 90 милиона прегледа на Јутјубу у року од 24 часа.
Тиме је оборен Гинисов свјетски рекорд за најгледанији видео који није музичког карактера у једном дану, а истовремено су покренуте бројне теорије обожавалаца, расправе на интернету и талас објава на друштвеним мрежама, који су додатно подгријали интересовање за игру.
У GTA VI играчи ће пратити Џејсона Дувала и Лусију Каминос, криминални двојац чија се прича одвија у Вајс Ситију, измишљеном граду инспирисаном Мајамијем, и измишљеној савезној држави Леонида, заснованој на Флориди. Очекује се да ће игра обухватити добро познате теме из GTA серијала, укључујући дрогу, сукобе банди и организовани криминал.
Зашто су милиони људи толико узбуђени због игре на чији се наставак чекало више од деценије?
Од свог дебија 1997. године, GTA франшиза прошла је кроз неколико генерација конзола за видео-игре, а широм свијета продато је више од 475 милиона примјерака.
Због приказивања насиља, GTA је одувијек изазивао контроверзе. Расправе су додатно интензивиране након што су игре наведене као један од утицаја у случају осмогодишњег дјечака из Луизијане који је усмртио своју баку пуцајући из ватреног оружја. С обзиром на теме за одрасле и експлицитни сексуални садржај, очекује се да ће и GTA VI поново изазвати бројне полемике.
На технолошком плану, компанија „Рокстар“, која стоји иза франшизе, помогла је да се редефинише свијет видео-игара увођењем концепта отвореног свијета, познатог као „сандбокс“ дизајн. Играчима је омогућено да слободно истражују окружење и учествују у активностима које подсјећају на свакодневни живот.
Најраније игре углавном су биле усмјерене на потјере аутомобилима, пуцњаве и уништавање, уз перспективу гледања одозго. GTA III промијенио је формулу увођењем потпуно тродимензионалног отвореног свијета. Каснији наставци додатно су проширили слободу играча, омогућавајући им куповину некретнина, вођење послова и истраживање свијета изван главне приче.
Let’s go! 🔥 GTA 6 is finally here! https://t.co/qmfjCmYKZz— Ben Geskin (@BenGeskin) November 18, 2026
Као насљедник GTA V, који се сматра једним од најважнијих мјерила квалитета игара отвореног свијета, GTA VI суочава се са огромним притиском да понуди нешто још боље. Два одгађања изласка само су додатно појачала радозналост играча, сугеришући да компанија „Рокстар“ жели више времена како би сваки детаљ довела до савршенства.
На неки начин, и само ишчекивање постало је дио забаве. То се може повезати са идејом економисте Џорџа Ловенштајна, према којој и само ишчекивање нечега може представљати извор задовољства.
Маркетиншка стратегија компаније „Рокстар“ подсјећа и на став професора маркетинга Стивена Брауна, који сматра да брендови могу изградити узбуђење код купаца тако што им постепено откривају информације и остављају их да чекају.
Носталгија додаје још један слој цијелој причи. Многи играчи који су први пут истраживали GTA: Vice City 2002. године данас су одрасли људи који желе поново да прошетају његовим улицама обасјаним неонским свјетлима. За њих GTA VI није само нова игра већ и повратак у добро познати виртуелни свијет.
Difference betweem GTA 5 VS GTA 6 Car Jacking is insane 💀 https://t.co/ejvA9CgYvb— Kush (@kushika_twt) November 16, 2026
Када се GTA VI коначно нашао у продаји, остаје једно велико питање: Може ли игра оправдати године ишчекивања и огромна очекивања публике?
Узбуђење је већ покренуло огроман талас садржаја који стварају сами корисници, од реакција на трејлере на Јутјубу, преко расправа на Редиту, до теорија обожавалаца и бројних мимова на друштвеним мрежама. Званични трејлер премашио је 300 милиона прегледа, уз више од милион коментара.
Такође, процјењује се да би GTA VI могао привући 15 милиона дигиталних преднаруџби за конзоле „Плејстејшн 5“ и „Иксбокс серија X|S“, што би потенцијално могло донијети приход од 1,4 милијарде америчких долара. Уколико се прогнозе остваре, био би то нови рекорд када је ријеч о преднаруџбама видео-игара.
Ове бројке указују на снажну повезаност публике са брендом, јер су милиони обожавалаца спремни да уложе своје вријеме, новац и стрпљење чак и прије него што игра званично буде објављена.
До тренутка када се играчи врате у Вајс Сити, многи ће већ имати осјећај да познају његове улице. Ипак, њихово задовољство неће зависити само од квалитета игре већ и од тога колико ће она испунити њихова очекивања.
Овај феномен познат је као теорија потврђивања или непотврђивања очекивања. Што су очекивања већа, то је теже производу да у потпуности задовољи потрошаче.
Индустрија видео-игара већ је видјела шта се дешава када велико издање не испуни очекивања. „Сајберпанк 2077“, једна од најишчекиванијих игара 2020. године, објављена је уз бројне техничке проблеме. Компанија „Сони“ уклонила ју је из „Плејстејшн“ продавнице и понудила поврат новца након што је игра имала лоше перформансе на конзолама PS4 и Xbox One.
За компанију „Рокстар“, огромно интересовање за GTA VI представља и прилику и ризик. Игра би могла постати још једно историјско издање, али би неиспуњавање очекивања могло изазвати подједнако снажну негативну реакцију публике.
На крају крајева, ријеч је о блокбастеру чији се трошкови развоја и маркетинга, према појединим процјенама, крећу и до двије милијарде америчких долара.
GTA VI обећава технолошки амбициозно искуство играња, укључујући изузетно динамичан систем временских прилика који би требало да одражава услове из стварног свијета. Ипак, очекује се да ће игра на обје конзоле радити са 30 кадрова у секунди (FPS), иако савремене игре све чешће нуде 60 кадрова у секунди.
Да ли то значи да нам је потребна нова генерација конзола за видео-игре?
Са пословног становишта, међутим, излазак GTA VI не мора нужно да значи да је нова генерација конзола надомак доласка.
Истраживање америчког тржишта конзола у периоду од 1993. до 2004. године, које су спровели маркетиншки истраживачи Јерун Бинкен и Стефан Стремерш, показало је да излазак изузетно популарне игре може повећати продају хардвера у просјеку за 14 одсто током мјесеца објављивања и наредних пет мјесеци.
И „Сони“ (са PS6) и „Мајкрософт“ (са Xbox Helix) потврдили су да је развој конзола нове генерације у току. Ипак, конкретни датуми њиховог изласка још нису познати.
Индустрија се, такође, суочава са глобалном несташицом чипова, коју дјелимично подстиче све већа потражња из центара података, индустрије вјештачке интелигенције и производње електричних возила.
У ширем смислу, GTA VI показује и на који начин велики издавачи видео-игара управљају финансијским ризицима. У свом истраживању индустрије такозваних ААА видео-игара, научник из области медијских студија са Универзитета у Торонту, Дејвид Ниборг, објашњава зашто се студији све више ослањају на већ успостављене франшизе како би смањили неизвјесност на непредвидивом тржишту.
Осим огромног интересовања које прати његов излазак, овај феномен открива и нешто о савременом понашању потрошача: куповина и коришћење производа нису увијек почетак потрошачког искуства. Понекад све почиње много раније – оног тренутка када почнемо да ишчекујемо нешто чему се радујемо.
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