Аутор:АТВ редакција
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Познати бх. метеоролог Недим Сладић истакао је да ће у посљедњој декади новембра мјесеца температуре ваздуха на подручју БиХ бити мало изнад уобичајених, понајприје због повремених епизода са појачаним југом.
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Према његовим ријечима, главнина хладног ваздуха за сада остаје сјеверно од Карпата, док се према нашим крајевима спушта тек повремено и краткотрајно.
Због овакве синоптичке ситуације и повременог појачаног југа, становнике Босне и Херцеговине до краја мјесеца очекују нешто блаже временске прилике у односу на вишегодишњи просјек.
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