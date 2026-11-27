Аутор:АТВ редакција
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Породица и пријатељи трагају за Зденком Марошем, познатијим по надимку Жмајзо, којем се од четвртка или петка губи сваки траг на подручју Травника и околице.
Према информацијама објављеним на друштвеним мрежама, Зденко има 60 година и висок је око два метра.
Посљедњи пут је виђен у близини Асотићеве клинике у насељу Поље, гдје је остао паркиран и његов аутомобил.
Од тада му се губи сваки траг, а породица и пријатељи забринути су за његову сигурност.
Апел породице
Случај је пријављен полицији, која је упозната с околностима нестанка и подузима активности на потрази.
Породица и пријатељи упутили су апел свим грађанима Травника, Средње Босне и шире да обрате пажњу те да, уколико имају било какву информацију која би могла помоћи у проналаску Зденка, о томе одмах обавијесте полицију, пише "Радиосарајево".
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