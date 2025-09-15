Данас исплата социјалних давања

Извор:
Агенције
15.09.2025
07:04
Коментари:0
Министарство финансија Републике Српске исплатиће данас 51 милион марака за кориснике социјалних давања и за августовске накнаде корисницима права из области борачко-инвалидске заштите у Српској.
Из ресорног министарства је саопштено да ће корисницима борачко-инвалидске накнаде бити исплаћено 39 милиона марака, односно четири милиона више у односу на јул.
Свијет
Снажан земљотрес у Грчкој
Данас ће бити исплаћене и накнаде за вишечлане породице, као и накнаде корисницима туђе његе и помоћи.
Занимљивости
36 мин0
Република Српска
39 мин0
Занимљивости
51 мин0
Занимљивости
51 мин0
Најновије
Најчитаније
07
32
07
31
07
26
07
16
07
16
Тренутно на програму