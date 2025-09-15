Logo

Данас исплата социјалних давања

Данас исплата социјалних давања
Фото: Централна банка

Министарство финансија Републике Српске исплатиће данас 51 милион марака за кориснике социјалних давања и за августовске накнаде корисницима права из области борачко-инвалидске заштите у Српској.

Из ресорног министарства је саопштено да ће корисницима борачко-инвалидске накнаде бити исплаћено 39 милиона марака, односно четири милиона више у односу на јул.

Данас ће бити исплаћене и накнаде за вишечлане породице, као и накнаде корисницима туђе његе и помоћи.

