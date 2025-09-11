Logo
Данас је Усјековање главе Светог Јована Крститеља, ове обичаје обавезно испоштујте

11.09.2025

11.09.2025

07:11

Данас је Усјековање главе Светог Јована Крститеља, ове обичаје обавезно испоштујте

Усјековање главе Светог Јована Крститеља, велики празник који Српска православна црква обиљежава 11. септембра, прати низ обичаја и дубоко укоријењених вјеровања.

Усјековање главе Светог Јована Крститеља, празник познат и као јесењи Свети Јован или Јован Главосек, проводи се у молитви, уздржавању и строгом посту. Не ради се ништа од тешких послова, ни на њиви, ни у кући.

Доналд Трамп и Чарли Кирк

Свијет

Преминуо Чарли Кирк

Према православним обичајима, на дан када се обиљежава Усјековање главе Светог Јована Крститеља практикује се суви пост. Вјерује се да не ваља ни јести, ни пити ишта црвено, јер то подсјећа на проливену крв. Данас не ваља узимати нож у руке. У неким крајевима води се рачуна и да дјеца никако не једу црвено воће и поврће, парадајз, црвене јабуке.

У народу јесењи Свети Јован има дугу традицију и спада у ред великих празника, који се посебно поштују. Избјегава се било какав рад, како напољу, тако и унутар куће, а народ се окупља у храмовима на литургији.

У источној Србији вјерује се да на Усјековање чак треба скидати и црвени конац са руке, који према сујеверју ономе ко га носи осталим данима доноси срећу.

Америка Бијела кућа

Економија

Да ли Америка пада: Стигло драматично упозорење

На дан Усјековања главе Светог Јована Крститеља ваљало да изговорите сљедеће ријечи и помолите се за здравље.

"Успомена праведника слави се похвалама, а теби је, Претечо, довољно свједочанство Господње да си се заиста показао часнији и од пророка, јер си се удостојио да у ријеци крстиш Онога Кога си проповиједао. Зато, пострадавши за истину, радујући се, објавио си радосну вијест онима који су у аду, о Богу Који се јавио у тијелу и узео гријех свијета Који нам дарује велику милост".

