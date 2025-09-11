Данас нестабилно са кишом и пљусковима

11.09.2025
08:11
У Републици Српској и Федерацији БиХ данас ће бити претежно облачно и нестабилно вријеме са кишом и пљусковима.
До вечери ће падавине слабити у већини предјела, саопштено је из Републичког хидрометеоролошког завода.
Највиша температура ваздуха биће од 22 до 29 степени Целзијусових.
Вјетар ће бити слаб, јужног и југозападног смјера, саопштено је из Федералног хидрометеоролошког завода.
Од јуче је на снази наранџасти метеоаларм за обилне падавине у Херцеговини, западним и дјелимично централним подручјима БиХ, а очекује се да ће пасти од 40 до 70, локално и до 100 литара кише по метру квадратном у току 24 часа.
Температура ваздуха измјерена у 7.00 часова: Чемерно 14, Хан Пијесак и Дрвар 15, Соколац, Рибник и Бјелашница 16, Мркоњић Град и Бихаћ 17, Билећа, Нови Град, Приједор, Фоча, Сарајево и Зеница 18, Бањалука 19, Бијељина, Добој и Тузла 20, Требиње и Мостар 21 и Неум 22 степена Целзијусова.
