Данас нестабилно са кишом и пљусковима

11.09.2025

08:11

Kišni dan u gradu, mokra saobraćajnica, kapljice kiše i prolaznici sa kišobranima stvaraju autentičnu atmosferu jesenje svakodnevice. Savršena ilustracija za teme poput vremena, gradske svakodnevice i urbane fotografije.
Фото: АТВ

У Републици Српској и Федерацији БиХ данас ће бити претежно облачно и нестабилно вријеме са кишом и пљусковима.

До вечери ће падавине слабити у већини предјела, саопштено је из Републичког хидрометеоролошког завода.

Највиша температура ваздуха биће од 22 до 29 степени Целзијусових.

Вјетар ће бити слаб, јужног и југозападног смјера, саопштено је из Федералног хидрометеоролошког завода.

Од јуче је на снази наранџасти метеоаларм за обилне падавине у Херцеговини, западним и дјелимично централним подручјима БиХ, а очекује се да ће пасти од 40 до 70, локално и до 100 литара кише по метру квадратном у току 24 часа.

Температура ваздуха измјерена у 7.00 часова: Чемерно 14, Хан Пијесак и Дрвар 15, Соколац, Рибник и Бјелашница 16, Мркоњић Град и Бихаћ 17, Билећа, Нови Град, Приједор, Фоча, Сарајево и Зеница 18, Бањалука 19, Бијељина, Добој и Тузла 20, Требиње и Мостар 21 и Неум 22 степена Целзијусова.

Вријеме

Pljuskovi

РХМЗ

