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Данас први лет са бањалучког Аеродрома за Тиват

Аутор:

АТВ
09.06.2026 08:30

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Аеродром Бања Лука
Фото: АТВ

Данас први лет са бањалучког Аеродрома за Тиват.

Успостављањем нове линије, путницима из БиХ омогућава се брз и ефикасан приступ црногорском приморју, док се истовремено путницима из Црне Горе отвара директна веза са Бањалуком и ширим регионом.

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Тагови :

аеродром Бањалука

летови

Тиват

путници

Бањалука

Црна Гора

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