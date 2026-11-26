Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Српска православна црква и вјерници данас обиљежавају Божићне покладе. Ове године, на Светог Јована Златоустог поклапају се и Божићне покладе.
Наиме, уобичајено је да се Божићне покладе обиљежавају на дан светог апостола Филипа, како тај празник ове године пада у четвртак, трпеза вјерника је мрсна, док до Божићног поста који почиње 28. новембра имамо још два дана.
Друштво
Могућа обустава пензија у Српској: Корисници имају једну обавезу
Покладе су заправо домаће гозбе намијењене свим члановима породице, а могу да буду и сеоска весеља уочи великих постова. Према старом народном вјеровању, требало би вечерас припремити богату вечеру и веселити се са својим укућанима. Сматра се да су покладе и дан за праштање, како би се ушло у пост без гријеха.
Већина обичаја за Божићне покладе повезана је са заштитом од духова и нечистих сила па нису ријетке поворке маскираних ликова, прескакање ватре или трљање бијелим луком.
У зависности од краја и вјеровања, различити обичаји се везују за овај дан. Негдје се послије вечере завезују све вериге у кући, коре од поједених јаја бацају у ватру, табани трљају бијелим луком, а дјеци се пред спавање облаче преврнуте пиџаме и мајице. Постоји вјеровање да би требало увече табане трљати бијелим луком и изговорити сљедеће ријечи: "Вјештица као конац, у мене зуби као колац."
Друштво
За три дана утрошено 1.800 доза комерцијалних вакцина против грипа у Српској
Послије поклада слиједи пост, који подразумијева уздржавање од мрсне хране, односно хране животињског поријекла и алкохолног пића на извјесно вријеме.
(ЖенаБлиц)
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Друштво
2 ч0
Савјети
2 ч0
Хроника
2 ч3
Хроника
2 ч0
Друштво
2 ч0
Друштво
2 ч0
Друштво
2 ч0
Друштво
2 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму