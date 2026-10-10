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Данас су Михољске задушнице, ово су обичаји и вјеровања

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10.10.2026 08:14

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црква свијеће молитва светац
Фото: Pexel/ Elina Volkova

Православни хришћани обиљежавају данас Михољске задушнице и, према традицији, изаћи ће на гробове, прислужити свијеће и у храмовима дати помене преминулим прецима.

Вјерници на тај дан упућују молитве Богу за милост према упокојенима и опроштај гријехова.

Задушнице увијек падају у суботу, када се организују и богослужења посвећена упокојенима, јер је Христос дан уочи Васкрсења, које се увијек слави у нед‌јељу, провео у гробу.

У Цркви се на задушнице помињу и ријечи Светог Јована Златоустог, једног од највећих богослова: "Помозите покојнима и помињите их. Не оклијевајте, дакле, да помогнете онима који су отишли и принесите ваше молитве за њих".

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Осим Михољских или јесењих, у календару Српске православне цркве постоје још и Духовске или љетне, прољећне – у седмици прије почетка Великог поста и Митровске или зимске.

На Задушнице се у црквама служи Света литургија и парастос на којем свештеник вином прелива жито, а послије службе се иде до гробова покојника. На гробовима се прислужују свијеће, а свештеници обављају појединачне парастосе и читају молитве за преминуле.

Ако није могуће отићи на гроб покојника, њима се служи помен у цркви.

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Тагови :

Михољске задушнице

СПЦ

обичаји

вјеровања и обичаји

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