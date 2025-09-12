Logo
Данас сунчано, поподне могућа киша

12.09.2025

07:49

Коментари:

0
Фото: Pixabay / klickblick

У Републици Српској и ФБиХ данас ће бити претежно сунчано вријеме са температуром ваздуха до 28 степени Целзијусових.

Средином дана биће све топлије уз смјену сунца и облачних периода, а мјестимично је могућа киша са пљуском,саопштено је из Републичког хидрометеоролошког завода.

Вјетар ће бити слаб, сјеверног и сјевероисточног смјера, саопштено је из Федералног хидрометеоролошког завода.

Температура ваздуха измјерена у 7.00 часова: Рибник и Чемерно девет, Хан Пијесак, Бјелашница и Ливно 10, Соколац 11, Мркоњић Град 12, Нови Град, Сарајево и Зеница 13, Бањалука, Билећа и Фоча 14, Добој, Приједор, Бихаћ и Тузла 15, Бијељина и Требиње 16, Мостар 17 и Неум 18 степени Целзијусових.

