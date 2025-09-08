Дека расплакао све на мрежама: "Срце ми је пуно док ово гледам"

08.09.2025
Дирљива свакодневна рутина једног 93-годишњег деке и његовог старог мачка освојила је срца људи широм свијета, након што је њихова свакодневна рутина подијељена на друштвеним мрежама.
Сара Анет (34) из Енглеске, објавила је на ТикТоку како њен дека Валтер Анет и његов мачак Ангус проводе свако јутро заједно, шетајући по старачком дому и уживајући једно поред другог.
Иначе, мачка Ангуса, Валтер има више од деценије, након што су му га претходни власници дали.
У разговору за Newsweek, Сара је открила да је Ангус у почетку долазио у кућу код Валтера и његове покојне супруге у потрази за миром и тишином, далеко од свог живахног дома пуног дјеце. Међутим, временом је, све више времена проводио код Валтера, све док практично није почео да живи с њим.
@olive_and_odin Routine and companionship are vital for elderly wellbeing. Daily structure and animal bonds like the one between Poppy and Angus provide purpose, movement, and connection. As we age a loyal pet can be more than company… they become part of the reason we keep going. 🐾❤️ #HealthyAging #AnimalCompanions #elderly #catsoftiktok #oldcatsoftiktok ♬ original sound - Lyric Videos
Када се Валтер преселио у старачки дом, повео је Ангуса са собом како би могли да наставе своје дружење. Сада, десет година након првог сусрета, нераздвојни пар има шармантну дневну рутину.
"Свако јутро мој 93-годишњи дјед припрема своја мала колица за дневну шетњу са старим мачком Ангусом…", написала је Сара уз видео, приказујући како се Ангус пење у колица која је Валтер припремио за њега.
Када се Ангус удобно смјестио, Валтер је изашао у ходник, и њихов први задатак је био да провјере временске услове кроз прозор, како би одлучили која рута за шетњу је најбоља за тај дан.
Након што су донијели одлуку, кренули су на пут! Сара је наставила описивањем како су Ангус и Валтер препознатљиве фигуре у старачком дому и често стају да попричају са другим станарима.
Када им шетња досади, пар се враћа у свој стан.
"То је њихова мала јутарња рутина која им уљепшава дан", написала је Сара уз видео док су снимали како се враћају у смјештај.
Њихова прича подсјећа колико рутине и присуство животиња могу бити важни за старије особе.
То је показало и неколико студија које су дошле до открића да љубимци пружају важну друштвену подршку, осјећај сврхе и дневну структуру, што може побољшати расположење, когнитивне способности и укупни квалитет живота старијих особа. Додатне предности укључују боље здравље срца и повећану физичку активност.
Корисници ТикТока су брзо реаговали на дирљиви снимак, испод ког су многи изразили дивљење и одушевљење оним што су видјели.
"О мој Боже, срце ми је пуно док ово гледам. Најбољи пријатељи. Драго ми је што има малог друга да му прави друштво. Волела бих да више мјеста дозвољава старијима да имају животиње", написао је један корисник, преноси Блиц.
"Ово ме чини срећном и даје ми наду", рекао је други, док је трећи додао: "Никад нисам видио нешто тако слатко. Потребни су једно другом толико".
