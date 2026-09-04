Десетине аутобуса са бившим борцима спремни да крену на сахрану генералу Младићу

Аутор:Оља Остојић
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Десетине аутобуса, пуних бившим војницима Сарајевско-романијског корпуса спремни су да крену на сахрану генералу Војске Републике Српске Ратку Младићу у Београд саопштили су из борачког удружења Илиџански борац.
Поворка, како наводе, креће са трга Србије у Источном Новом Сарајеву у недјељу, тачно у поноћ, а током пута до Београда саставиће се са колонама из других градова.
"У недељу у поноћ са Трга Србије крећемо, обезбијеђени су аутобуси, храна, вода, обезбијеђено је све што треба да би војници отишли да достојанствено испрате свог генерала. Из Источног Сарајева крећемо у поноћ и онда се спајамо са Палама, са Пала се спајамо са Сокоцем, са Сокоца са Хан Пијеском, са Хан Пијеска са Зворником и тако све до Бијељине. У Бијељини требамо да се састанемо са Крајином и осталим дијелом. Херцеговина ће такође да крене према нама и ту ћемо сви да се организујемо. Пошто смо сви заједно ишли у ослобађање и у одбрану Републике Српске тако ћемо заједно и да се опростимо од нашег брата, нашег шефа, нашег генерала", рекао је координатор борачких организација Сарајевско-романијске регије Горан Шеховац.
Пријаве кажу за одлазак на сахрану стално пристижу, а бројеви за пријаве су објављени на позиву демобилисаним борцима.
Шеховац се осврнуо се и на реакције из Федерације БиХ.
"Са овог мјеста и са српске Илиџе јуначке гдје је погинуло 1068 бораца и Српског Сарајева гдје је погинуло 4210 бораца. Замолио бих и ове остале што огавно пљују по генералу и пљују по свима нама, што пљују из Федерације БиХ. Нисмо се ни ми бавили њиховим ратним злочинцима коју су клали дјецу по Ледићима,Трнову, Добрињи, Сарајеву, по свим подрумима, по осуђеним ратним злочинцима у Сарајеву Федералном који су сахрањени по свим војним почастима Оружаних снага БиХ. Немојте да се ни ви бавите са нама, ми се не бавимо са вама, немојте ни ви са нама", рекао је Шеховац.
Овом приликом Шеховац је позвао све радње, фирме, угоститељске објекте, да на дан сахране генерала Ратка Младића, у понедељак 7. септембра, прогласе дан жалости и одају почаст преминулом генералу.
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