Дијете хитно хеликоптером превезено из Бањалуке у Београд

Аутор:АТВ редакција
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Припадници Управе за ваздухопловство Министарства унутрашњих послова (МУП) Републике Српске извршили су ваздушни медицински транспорт дванаестогодишњег дјетета из Бањалуке у Београд.
Пацијент је из Универзитетског клиничког центра Републике Српске превезен на даље лијечење у Универзитетску дјечију клинику у Тиршовој, саопштено је из МУП-а Српске.
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