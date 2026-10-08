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Дијете хитно хеликоптером превезено из Бањалуке у Београд

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08.10.2026 15:40

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МУП-а Републике Српске транспортovali 42-годишњег мушкарца, који је из УКЦ-а у Бањалуци упућен на хитно лијечење у ВМА у Београду ради извођења тромбектомије.
Фото: МУП Републике Српске

Припадници Управе за ваздухопловство Министарства унутрашњих послова (МУП) Републике Српске извршили су ваздушни медицински транспорт дванаестогодишњег дјетета из Бањалуке у Београд.

Пацијент је из Универзитетског клиничког центра Републике Српске превезен на даље лијечење у Универзитетску дјечију клинику у Тиршовој, саопштено је из МУП-а Српске.

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Тагови :

Медицински транспорт

Управа за ваздухопловство

МУП Републике Српске

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