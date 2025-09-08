Дјеца исламске вјероисповијести најбројнија у бечким школама

08.09.2025
20:49
Дјеца исламске вјероисповијести су најбројнија у бечким основним и средњим школама у односу на дјецу осталих вјероисповијести.
Из Градског уреда за образовање у Бечу саопћили су да је тренутно 41,2 посто дјеце исламске вјероисповијести док их је годину дана раније било 39,4 посто. Дјеце хршћанских вјероисповијести је 34,5 посто, од чега је римокатолика 17,5 посто, а православаца 14,5 посто.
Слиједе дјеца без вјерског опредјељења (23 посто), будисти (0,2 посто) и Јевреји (0,1 посто). Дјеца из осталих вјерских група чине 0,9 посто од укупног броја ученика у школама аустријског главног града.
У сврху утврђивања вјерске структуре ученика проведена је анкета међу 112.600 ученика. Надлежни тврде да се у бечким школама подстиче на интензиван и међуконфесионални дијалог.
"Људско достојанство, плурализам и демократија, посебно међу младима, морају се подразумијевати, баш као што се то односи на једнакост између мушкараца и жена. У ранијим годинама развоја је лакше учити и вјежбати плурализам", поручили су.
Међутим, истраживањима је утврђено да већина младих муслимана у Бечу није религиознија у односу на младе из осталих конфесионалних група, али да све више имају антагонистичке ставове према различитим заједницама те да све више одбацују једнакост полова, пише Стандард.
