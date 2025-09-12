Додик обезбиједио новац за водовод у најстрадалнијем селу у 2. Свјетском рату

Извор:
12.09.2025
Предсједник мјесне заједнице Пребиловци Алекса Драгићевић изјавио је Срни да је све Пребиловчане ма гдје били обрадовала вијест да је предсједник Републике Српске Милорад Додик одлучио да уплати 300.000 КМ за изградњу водовода који за мјештане овог страдалничког српског села значи живот и опстанак.
"За становнике Пребиловаца ово значи живот. Вода је основ да би се могло живјети. Људи су се мучили, вукли воду из бушотина, пунили чатрње, љета су дуга, врућа и сушна и без воде је живот неиздржив. Сада ћемо имати основне услове за живот", каже Драгићевић.
Он наглашава да је ово историјски дан за ово српско село и да су градњу водовода започели овдје још проје рата, али да до сада овај посао нису успјели завршити.
"Иако се у више наврата покушало завршити водовод започет прије рата, није се успијевало довести до краја. Хвала предсједнику Додику и власти Републике Српске који увијек имају љубави и разумијевања за Пребиловце", истакао је Драгићевић.
Он напомиње да је Влада Републике Српске до сада у два наврата издвојила 200.000 КМ за водовод у Пребиловцима.
"Сада је направљен пројекат у сарадњи са градоначелницом Чапљине да свака обновљена кућа добије бесплатно прикључак, као и Црква Вазнесења Христовог, будући конак поред ње, игралиште и Дом културе", навео је Драгићевић.
Средства намијењена водоводу у Пребиловцима биће уплаћена Јавном комуналном предузећу "Водовод" у Чапљини, а директор ове фирме Анте Маслаћ каже за Србу да би свако домаћинство требало добити воду за пола године.
"Чим средства буду уплаћена, радићемо и треба нам око пола године да бисмо све спровели до краја. Ту је доста ствари урађено и припремљено. Ми требамо поднијети одређене захтјеве. Постоји захтјев за око 40 прикључака међу којима Црква и Дом културе. Потребно је око 400.000 КМ, а остатак средстава обезбиједиће Град Чапљина и ЈКП `Водовод`, навео је Маслаћ.
Предсједник Републике Српске Милорад Додик осигурао је и средства за изградњу Храма Христовог Васкрсења у Пребиловцима који је саграђен и освештан 2015. године у знак сјећања на око 4.000 Срба доње Херцеговине које су усташе убиле у Другом свјетском рату, а које је Српска православна црква канонизовала исте године.
Храм је урађен по узору на Цркву Христовог гроба у Јерусалиму, која је симбол васкрсења и живота, а његову градњу, осим предсједника Додика, помогла је и српска дијаспора.
Предсједник Додик у августу у Пребиловцима је најавио да ће на овом српском стратишту бити изграђен манастирски комплекс и споменик, који ће имати национални значај.
Пребиловци су симбол страдања српске Херцеговине у вријеме злочиначке НДХ и најстрадалније село у Европи у Другом свјетском рату у којем је у августу 1941. од око 1.000 становника убијено њих 823, махом жена и дјеце.
У Пребиловцима данас живи 45 становника, а поред Храма гради се и конак како би се оформио манастир.
