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Друго донаторско вече "Срби за Србе": За помоћ породицама широм Балкана прикупљено више од 86.000 КМ

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АТВ редакција
11.11.2026 14:14

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Срби за Србе
Фото: Уступљена фотографија

Друго донаторско вече Хуманитарне организације „Срби за Србе“ окупило је више од 200 гостију, а захваљујући њиховој хуманости и спремности да буду дио ове приче, за сада је прикупљено 86.222 КМ. Уплате и даље пристижу, па ово није коначан износ.

Посебну пажњу и велико интересовање изазвала је хуманитарна аукција, током које је прикупљено 31.500 КМ.

Међу вриједним и јединственим предметима који су нашли своје мјесто на аукцији били су:

  • Змијањски вез пакет, женска кравата и уамљена слика са мотивима змијањског веза - 2.000 евра
  • Сабрана дјела Матије Бећковић са личном посвезом - 2.000 евра
  • Јубиларни дрес са потписима играча ФК Борац и Монографија „Вијек бањалучког Борца“ - 1.750 евра
  • Потписана ватерполо лопта златне генерације - 1.500 евра
  • Слика Пут царског Хиландара - 4.000 евра
  • Мирослављево јеванђеље - 5.000 евра

"Наше вече започели смо благословом свештенства и ломљењем погаче, а дијелећи погачу са нама, нисте били само наши гости већ сте постали и домаћини ове вечери. Посебно емотиван дио вечери били су кратки филмови у којима је представљен рад организације и породице којима је до сада пружена помоћ", рекли су из организације.

Гости су имали прилику да виде породице и домове из Републике Српске, Србије, Републике Српске Крајине, Црне Горе, Косова и Метохије, Македоније и ФБиХ, да се упознају са судбинама породица које су, захваљујући добрим људима, добиле нову прилику за достојанственији живот.

Неке од тих породица добиле су нове куће или су им обновљени постојећи домови, другима је обезбијеђен сточни фонд, пољопривредне машине и средства за рад. Помоћ није увијек иста, јер ни потребе породица нису исте.

"Али, наш циљ је увијек исти: да људи могу да живе од свога рада, да дјеца имају сигурније дјетињство и да породице не губе наду у бољу будућност", кажу из организације.

У филмовима гости су могли видјети и оно што се често не види изван хуманитарног рада. Све оно што претходи једној помоћи, разговоре са породицама, обиласке, планирање, изградњу и бројне људе који учествују у сваком кораку.

"Организација „Срби за Србе“ до сада је помогла више од 18.500 дјеце широм Балкана. Све то не би било могуће без људи који су одлучили да буду дио ове мисије. Без вас, гостију на нашој донаторској вечери. Ваша подршка показује да постоје људи који не окрећу главу од туђе невоље, муке и борбе и који разумију да се велике ствари могу постићи само онда када се удружимо. Хвала Вам", рекли су из организације.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Таг :

Срби за Србе

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