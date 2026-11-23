Аутор:АТВ редакција
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Два признања "Златни БАМ" за Нашу банку – потврда успјешног пословања и континуираног раста Наша банка а.д. Бања Лука добитник је два престижна признања "Златни БАМ", чиме је још једном потврђен успјех у пословању и значајан напредак остварен на банкарском тржишту БиХ.
Признања су додијељена у категоријама процентуалног раста активе и процентуално највећег раста кредита у 2025. години, а на свечаној церемонији, одржаној у оквиру традиционалне манифестације „Вече банкара“ у бањалучком Банском двору, признања су уручена Дејану Вуклишевићу, предсједнику Управе Наше банке.
"Златни БАМ" представља једно од најзначајнијих годишњих признања у банкарском сектору БиХ, а додјељује се на основу извјештаја независних ревизора о пословању банака, што оствареним резултатима даје додатну вриједност и значај.
Два освојена признања представљају значајну потврду успјешног пословања Наше банке, стабилног раста и континуираног јачања тржишне позиције. Истовремено, она су резултат преданог рада свих запослених, повјерења клијената и јасне опредијељености Банке ка даљем развоју и унапређењу пословања.
Наша банка а.д. Бања Лука наставља да гради своју позицију поузданог финансијског партнера, усмјерена на потребе клијената, подршку привреди и допринос развоју заједнице у којој послује.
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