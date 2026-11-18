Аутор:АТВ редакција
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Нагли прекид узимања популарних лијекова из групе ГЛП-1, који се користе за лијечење дијабетеса и мршављење, могао би утицати и на мозак, а не само на тијело.
На то указују два нова извјештаја о пацијентима који су након престанка терапије хоспитализовани због тешких психијатријских симптома, пише „Сајенс алерт“.
Студије случаја, објављене у часопису „The Primary Care Companion for CNS Disorders“, описују два пацијента који су нагло престали да узимају тирзепатид, познат под називима „Мунџаро“ и „Зепбаунд“.
Први пацијент, 61-годишњи мушкарац, примљен је у болницу у октобру 2025. године због збуњености и непредвидивог понашања. Пријавио је погоршање депресије, параноју, као и слушне и видне халуцинације.
Развио је и риједак психијатријски симптом познат као Котаров синдром, код којег особа вјерује да је мртва или да јој дијелови тијела не функционишу. Терапију тирзепатидом прекинуо је у августу исте године због мучнине.
Други пацијент, 52-годишњи мушкарац, хоспитализован је истог мјесеца због промјена расположења и маничне епизоде. Симптоми су укључивали убрзан говор, осјећај властите величине, импулсивност и раздражљивост.
Он је нагло престао да узима тирзепатид мјесец дана раније, након што је изгубио око 45 килограма. У седмицама прије хоспитализације појачано је конзумирао канабис, а утврђен му је и низак ниво витамина Б12, што указује на недостатак одређених хранљивих материја. Пацијент је пребачен на даље лијечење у психијатријску установу.
Искуства ова два пацијента не доказују да прекид узимања лијекова из групе ГЛП-1 изазива психозу или манију, али временска подударност отворила је нова питања.
Аутори студије објашњавају да би, иако вјероватно није једини фактор, прекид узимања агониста ГЛП-1 рецептора могао допринијети појави акутних поремећаја расположења или психотичних симптома код дијела пацијената који су под повећаним ризиком.
То се посебно односи на особе с недостатком одређених хранљивих материја, попут ниског нивоа витамина Б12, који је забиљежен код другог пацијента. Такође, оба пацијента су раније имала дијагнозе депресије, односно анксиозности, што је могло утицати на развој симптома.
Ово није први пут да се лијекови из групе ГЛП-1 доводе у везу с психијатријским стањима. ГЛП-1 рецептори налазе се и у мозгу, а докази показују да ови лијекови могу проћи кроз крвно-мождану баријеру. Њихово тачно дјеловање у мозгу још није у потпуности истражено.
Раније је европска база података о лијековима забиљежила 481 психијатријски случај повезан с лијековима семаглутид, лираглутид и тирзепатид. Иако су такви исходи ријетки и чине нешто више од један одсто укупних пријава, истраживачи су упозорили да озбиљност ових нежељених догађаја захтијева додатне анализе.
Аутори нових студија случаја истичу да су психијатријске посљедице прекида терапије овим лијековима и даље недовољно истражене.
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