Аутор:АТВ редакција
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Иако Џенифер Анистон никада није била глумица склона скандалима, одлука да се из филма „Како се ријешити шефа 2“ избаци једна њена сексуална сцена била је оправдана.
Сцена је била упитног укуса и прије више од десет година, а данас вјероватно не би прошла ни прву фазу развоја сценарија, пише магазин „Фар Аут“.
Након завршетка серије „Пријатељи“, сви главни глумци настојали су да избјегну да их публика и даље повезује са тим улогама. Џенифер Анистон је у томе, судећи по каснијим филмским и телевизијским пројектима, била најуспјешнија.
Ипак, знала је да ће већина понуда које добија на неки начин подсјећати на улогу Рејчел. Зато ју је изненадила понуда за филм „Како се ријешити шефа“ из 2011. године.
У филму је глумила Џулију Харис, сексуално агресивну шефицу која непрестано малтретира збуњеног запосленог, којег тумачи Чарли Деј. Њен лик јасно показује да не прихвата „не“ као одговор, што је Анистоновој омогућило потпуно другачију, вулгарну и неспутану глумачку изведбу.
Филм је на биоскопским благајнама зарадио више од 200 милиона долара, па је наставак био неизбјежан.
Анистон је поновила своју улогу и у наставку из 2014. године, а касније је открила да је једна сцена избачена јер је отишла предалеко. Током гостовања у емисији Конана О'Брајена, водитељ ју је директно питао о томе.
„Имали сте сцену секса у филму 'Како се ријешити шефа 2' која је избачена?“, упитао је О'Брајен.
„Помислио сам, то није могуће. Нико не избацује сцену секса са Џенифер Анистон“, додао је водитељ.
„Не, било је могуће. Зато што заправо није било обострано. Лик Чарлија Деја је у коми, а ја га искоришћавам док је у коми. Дакле, била је то сцена секса коју су уклонили“, открила је глумица.
Њена изјава објашњава зашто сцена није ушла у коначну верзију филма. Без обзира на то што је ријеч о комедији, идеја да се њен лик сексуално намеће немоћном мушкарцу који је у коми прелази границе доброг укуса.
Иако је таква идеја можда током снимања дјеловала прихватљиво, њен приказ би отворио питање озбиљног сексуалног насиља. Такав чин, без обзира на контекст, тешко је представити као комедију.
(Б92)
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