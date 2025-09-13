Екипа "Сом" из Вишеграда побједник "Дринског котлића"

Извор:
На традиционалној гастро манифестацији "Дрински котлић", одржаној на платоу поред моста Мехмед паше Соколовића, побједнички пехар и награду од 500 КМ за најбољу рибљу чорбу освојила је екипа "Сом", коју чине чланови Риболовачког удружења "Дринска језера" из Вишеграда.
Овогодишњи, 12. по реду "Дрински котлић" окупио је највећи број учесника из Србије, Црне Горе и БиХ од када је манифестација установљена.
Начелник Вишеграда Младен Ђуревић истакао је да овакви догађаји обогаћују туристичку понуду града и промовишу потенцијал ријеке Дрине и локалних рибљих специјалитета.
"Општина ће увијек пружати подршку оваквим и сличним манифестацијама с циљем привлачења већег броја туриста", поручио је Ђуревић.
Директор Туристичке организације Вишеграда Бранислав Андрић изразио је задовољством одзивом учесника и нагласио да је циљ ове гастро манифестације да промовише ријеку Дрину, рибљи мени у угоститељској понуди, али и Ћуприју као туристички симбол града.
Манифестација је протекла у дружењу уз музику, а посјетиоци су имали прилику да дегустирају рибље чорбе свих кулинарских екипа.
