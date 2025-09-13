Logo

Еколошка катастрофа у БиХ: Хиљаде риба мртве плутају ријеком

13.09.2025

16:30

Еколошка катастрофа у БиХ: Хиљаде риба мртве плутају ријеком
На подручју горњег тока ријеке Неретве, непосредно испод хидроелектране Улог, десила се еколошка катастрофа.

"Јутрос је примјећен огроман помор рибе који се догодио на потезу од машинске зграде ХЕ Улог па низводно до ушћа Љуте. На првом снимку се могу видјети димензије овог катастрофалног помора, који је вјероватно узрокован дуготрајним драстичним смањењем количине низводног протока воде из акумулације ХЕ Улог. Нажалост, ово не би био први пут да се на овом мјесту дешава помор рибе, али овај пут се ради о правом масакру", стоји у објави Удружења за заштиту околине "Зелени Неретва" Коњица.

"Међутим, на другом снимку се може видјети данашње нагло и огромно повећање испуштене воде из акумулације при чему је сниматељ буквално морао бјежати из корита. Претпостављамо да је овај плавни вал изазван плански и искључиво из разлога да се поморена риба бујицом измјести низводно од електране и тако онемогући увид надлежних органа у право стање ствари на терену. Ово је једино логично објашњење с обзиром да ХЕ Улог практично није у функцији и ове флуктуације нивоа водотока нису изазване редовним радом ове, иначе изузетно контраверзне, електране", закључују у својој објави.

Еколошке организације и локално становништво очекују хитну реакцију надлежних институција, али и дугорочну заштиту ријеке Неретве, која је једно од највриједнијих природних богатстава Босне и Херцеговине.

