Аутор:АТВ редакција
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Митрополит бачки Иринеј Буловић преминуо је у 79. години на Институту за онкологију Војводине у Сремској Каменици.
Митрополит Иринеј подвргнут је оперативном захвату, након којег је прикључен на респиратор.
"Поводом упокојења Архиепископа новосадског и Митрополита бачког Иринеја, света заупокојна Литургија биће служена у петак, 27. новембра 2026. године, у храму Света Три Јерарха (Алмашком храму) у Новом Саду, са почетком у 9:00 часова. Опело новопрестављеном архијереју Иринеју биће служено у наведеном храму, са почетком у 12:00 часова.
Светом Литургијом и чином опела над одром новопрестављеног митрополита Иринеја началствоваће Његова Светост Патријарх српски г. Порфирије, уз саслужење отачаствених архијереја и архијерејâ из сестринских Православних Цркава.
Послије чина опела, тијело новопрестављеног слуге Божјег архијереја Иринеја биће сахрањено у крипти Саборног храма Светог великомученика Георгија у Новом Саду", наводе из СПЦ.
Митрополит Иринеј, рођен као Мирко Буловић 1947. године у Станишићу, био је један од најутицајнијих и најдуговјечнијих великодостојника СПЦ.
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