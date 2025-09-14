Ево када стиже јесен

Извор:
Ове године јесен почиње тачно 22. септембра.
Наиме, астрономска јесен 2025. године почиње у понедјељак, 22. септембра 2025. године. У том тренутку почиње период када дани постају краћи, а температура опада.
Јесен ће тачно почети у 20.19 часова по средњоевропском времену
Овог дана почиње јесења равнодневница, астрономски догађај који означава званичан почетак јесени.
У исто вријеме за становнике јужне Земљине полулопте почиње пролеће.
