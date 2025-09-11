Ево какво вријеме нас очекује сутра

11.09.2025
14:50
У Републици Српској и Федерацији БиХ сутра ће бити промјенљиво облачно вријеме са сунчаним периодима и максималном температуром од од 25 до 29 степени Целзијусових.
Прије подне ће бити промјенљиво облачно уз сунчане периоде, а киша је могућа само понегдје на истоку и сјеверу. Локално уз ријеке и по котлинама могућа је пролазна јутарња магла, саопштено је из Републичког хидрометеоролошког завода.
Од средине дана биће топлије уз смјену сунца и облачних периода, мјестимично са пролазном кишом или пљуском.
На југу ће већи дио дана преовладавати претежно сунчано уз пролазну облачност.
У већини крајева увече ће бити претежно ведро.
Дуваће слаб до умјерен сјеверни вјетар.
У већини предјела у Републици Српској и ФБиХ данас преовладава претежно облачно и нестабилно вријеме са кишом, подаци су Федералног хидрометеоролошког завода.
Температура ваздуха у 14.00 часова: Бјелашница девет, Чемерно 13, Гацко 15, Соколац 16, Билећа 17, Сарајево 18, Сребреница и Требиње 20, Зворник, Мркоњић Град и Тузла 21, Вишеград 22, Бијељина 23, Добој и Мостар 24, Зеница 25, Приједор 26, те Бањалука 27 степени Целзијусових.
