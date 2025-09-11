Logo
Large banner

Ево какво вријеме нас очекује сутра

11.09.2025

14:50

Коментари:

0
Kišni dan u gradu, mokra saobraćajnica, kapljice kiše i prolaznici sa kišobranima stvaraju autentičnu atmosferu jesenje svakodnevice. Savršena ilustracija za teme poput vremena, gradske svakodnevice i urbane fotografije.
Фото: АТВ

У Републици Српској и Федерацији БиХ сутра ће бити промјенљиво облачно вријеме са сунчаним периодима и максималном температуром од од 25 до 29 степени Целзијусових.

Прије подне ће бити промјенљиво облачно уз сунчане периоде, а киша је могућа само понегдје на истоку и сјеверу. Локално уз ријеке и по котлинама могућа је пролазна јутарња магла, саопштено је из Републичког хидрометеоролошког завода.

Од средине дана биће топлије уз смјену сунца и облачних периода, мјестимично са пролазном кишом или пљуском.

На југу ће већи дио дана преовладавати претежно сунчано уз пролазну облачност.

Саобраћај-киша-Требиње

Градови и општине

Обилне падавине поплавиле југ Српске

У већини крајева увече ће бити претежно ведро.

Дуваће слаб до умјерен сјеверни вјетар.

У већини предјела у Републици Српској и ФБиХ данас преовладава претежно облачно и нестабилно вријеме са кишом, подаци су Федералног хидрометеоролошког завода.

Температура ваздуха у 14.00 часова: Бјелашница девет, Чемерно 13, Гацко 15, Соколац 16, Билећа 17, Сарајево 18, Сребреница и Требиње 20, Зворник, Мркоњић Град и Тузла 21, Вишеград 22, Бијељина 23, Добој и Мостар 24, Зеница 25, Приједор 26, те Бањалука 27 степени Целзијусових.

Подијели:

Тагови:

vrijeme

Kiša

Коментари (0)
Large banner
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

23

07

Кобре ухапсиле држављане БиХ

23

00

Гради се "црна кутија за човјечанство"

22

47

Захарова: Пољска да преиспита одлуку

22

42

Тешка несрећа код Бањалуке, ауто пробило заштитну ограду

22

36

На јесен ови симптоми деменције постају много очигледнији

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner