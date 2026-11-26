Аутор:АТВ редакција
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Обилне кише које су протеклих дана захватиле подручје Гацка довеле су до наглог пораста водостаја ријеке Грачанице, која је иначе мала ријека, али је ових дана значајно набујала.
Колико је снажна водена бујица свједочи и снимак на којем се види како ријека носи краву.
Према подацима Федералног хидрометеоролошког завода БиХ, у Гацку су за само 24 часа, до јутрос у седам часова, пала 64 литра кише по метру квадратном.
Од мјерних станица обухваћених извјештајем, највише падавина забиљежено је у Билећи, гдје је пало 85 литара кише по метру квадратном, затим у Неуму 70 и Мостару 69, док је на Чемерну пало 47 литара.
GACKO: RIJEKA NOSI KRAVU
Obilne kiše koje su proteklih dana zahvatile područje Gacka dovele su do naglog porasta vodostaja rijeke Gračanice, koja je inače mala rijeka.
Koliko je snažna vodena bujica svjedoči i snimak na kojem se vidi kako rijeka nosi kravu. @AtvBanjaluka https://t.co/jYpyKRn318— Bojan Nosović (@BojanNosovicATV) November 26, 2026
Републички хидрометеоролошки завод Српске данас је издао упозорење на обилне падавине и јак вјетар у Херцеговини, прогнозирајући од 40 до 80 литара кише по метру квадратном, локално и више од 100 литара.
Због интензивних падавина издато је и наранџасто метеоролошко упозорење за подручје Херцеговине, источне и југоисточне Босне, уз упозорење на могуће плављење имовине и саобраћајница.
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Ово је други талас обилних падавина који је погодио Гацко у посљедњих седам дана.
Подсјећамо, 19. новембра је на подручју Гацка до 19 часова пало чак 80 литара кише по метру квадратном, што су тада за АТВ потврдили из Метеоролошке станице у Требињу.
Обилне падавине тада су довеле до наглог пораста водостаја ријеке Мушнице, а под водом су се нашле и поједине гатачке улице.
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