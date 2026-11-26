GACKO: RIJEKA NOSI KRAVU Obilne kiše koje su proteklih dana zahvatile područje Gacka dovele su do naglog porasta vodostaja rijeke Gračanice, koja je inače mala rijeka. Koliko je snažna vodena bujica svjedoči i snimak na kojem se vidi kako rijeka nosi kravu. @AtvBanjaluka https://t.co/jYpyKRn318