Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Већина нас нови телефон подешава на готово исти начин. Преузмемо омиљене апликације, изаберемо позадину, распоредимо иконице и брзо се вратимо уобичајеним навикама.
Када све постане познато и функционише онако како смо навикли, ријетко размишљамо о додатним подешавањима. Ипак, неке од најкориснијих могућности телефона управо су оне које нам не падну на памет да потражимо.
Уз „Галакси З Фолд8“, представника осме генерације преклопних телефона компаније „Самсунг“, има много тога да се открије и ван већ познатог искуства коришћења великог екрана. Поједине функције омогућавају да телефон прилагодите свом стилу, док друге олакшавају свакодневне активности. А за многе од њих довољно је свега неколико једноставних подешавања. Издвајамо четири која вриједи испробати.
Једна од занимљивијих предности телефона са два екрана јесте то што не морају оба имати исту намјену. Размислите о томе како користите телефон током дана. Када сте у покрету, можда вам је довољно да брзо провјерите календар, поруке или наредни састанак. Када га отворите, можете пожељети потпуно другачији распоред, са више простора за апликације и садржаје којима посвећујете више времена.
„Галакси З Фолд8“ омогућава да спољашњи и унутрашњи екран организујете у складу са тим навикама. А ако желите додатне могућности персонализације, „Гуд лок“ и „Хоум ап“ пружају више опција за прилагођавање распореда, виџета, иконица и других елемената. Обје апликације доступне су путем „Галакси стор“ продавнице, у зависности од тржишта и верзије софтвера. Након инсталације можете истражити понуђене опције и испробати различите распореде за сваки екран. Спољашњи, на примјер, може остати једноставан и прегледан, са најважнијим информацијама надохват руке, док унутрашњи можете додатно персонализовати омиљеним виџетима, стикерима и пречицама.
У питању је мала промјена у начину размишљања. Умјесто да оба екрана организујете идентично, можете их прилагодити активностима за које их заиста користите.
Ситуација је свима позната. Спремате се да изађете, узимате бежичне слушалице и схватате да им је батерија готово празна. Није баш идеалан тренутак за тражење пуњача. Управо тада може помоћи „Вајерлес пауер шер“. Ова функција омогућава да помоћу „Галакси З Фолд8“ телефона бежично пуните компатибилне „Галакси бадс“ слушалице и друге додатке који подржавају „Чи“ стандард, једноставним постављањем на полеђину уређаја. Да бисте је користили, превуците прстом надоле како бисте отворили панел брзих подешавања – „Квик панел“, изаберите „Вајерлес пауер шер“ и поставите компатибилни додатак на задњу страну телефона.
Регион
У ноћном клубу претукли полицајца који није био на дужности
Посебно је практично то што за вријеме пуњења не морате прекидати друге активности. Спољашњи екран остаје доступан, па можете да одговарате на поруке, провјеравате руту или прегледате обавјештења док се слушалице допуњавају. Можда ово није прва функција коју ћете потражити приликом подешавања новог телефона, али када слушалицама понестане батерије непосредно прије поласка на пут, брзо ћете схватити колико може бити корисна.
Током дана често се нађемо у ситуацијама када коришћење телефона са обје руке једноставно није практично. Можда носите торбу, држите кафу или покушавате да одговорите на поруку док истовремено радите нешто друго. „Галакси З Фолд8“ нуди неколико могућности које олакшавају управљање у таквим тренуцима.
Режим једноручног коришћења – „Ван-хендед мод“ омогућава лакши приступ елементима екрана, док модул „Ван хенд операјшон+“ у оквиру апликације „Гуд лок“ пружа додатне могућности прилагођавања гестова, пречица и брзих команди. Режим једноручног коришћења можете пронаћи у подешавањима телефона, у секцији Напредне функције – „Адванст фичерс“. За додатно управљање гестовима, преузмите „Ван хенд операјшон+“ из „Галакси стор“ продавнице и прилагодите зоне превлачења и пречице својим навикама.
На примјер, често коришћене команде можете повезати са гестовима који вам највише одговарају, умјесто да сваки пут помјерате руку како бисте дохватили одређену опцију на екрану. Поента није у учењу компликованог новог система управљања, већ у томе да радње које свакодневно понављате постану једноставније и природније.
Лако је превидјети колико простора тастатура заузима на екрану, све док не покушате да пратите разговор и истовремено куцате одговор. На „Галакси З Фолд8“ телефону можете промијенити величину и положај „Самсунг“ тастатуре како бисте боље искористили простор на спољашњем екрану.
Отворите Подешавања – „Сетингс“, затим Општа управа – „Џенерал менаџмент“, изаберите Подешавања Самсунг тастатуре – „Самсунг киборд сетингис“ и пронађите опцију Величина и транспарентност – „Сајз енд транспаренси“. Ту можете прилагодити димензије тастатуре превлачењем њених ивица, промијенити њен положај и сачувати распоред који вам највише одговара. Додатни простор можете ослободити и преласком са класичних навигационих дугмади на управљање гестовима. Ниједно од ових подешавања можда не дјелује као велика промјена, али заједно могу допринијети пријатнијем коришћењу телефона док читате цијеле поруке, одговарате на мејлове или прегледате садржај на спољашњем екрану.
Управо је то предност корисне персонализације. Једном прилагодите одређену функцију, навикнете се на нови распоред и убрзо заборавите да сте је раније користили другачије.
Прилагођавање телефона не завршава се подешавањима екрана. Избор додатне опреме такође може утицати на то како се „Галакси З Фолд8“ уклапа у вашу свакодневицу. Некоме ће највише одговарати једноставна, класична заштитна маска, док ће други радије изабрати магнетну или арамидну магнетну маску, у складу са својим стилом и потребама.
За оне који често користе телефон на отвореном, антирефлексна фолија за спољашњи екран може помоћи у смањењу ометајућих одсјаја при јаком освјетљењу. То је посебно практично када желите провјерити неку информацију током паузе у вожњи бицикла или док боравите напољу током сунчаног дана. Све су то мали избори, али се заснивају на истој идеји: да се телефон уклопи у ваше навике, а не да ви своје навике прилагођавате њему.
Током 8 генерација преклопних телефона, „Самсунг“ је прешао дуг пут од представљања првог „Галакси фолд“ модела 2019. године. Ипак, не мора свако унапређење да буде нешто што ћете примијетити чим отворите телефон.
Понекад је то пречица о којој више не морате размишљати, тастатура која одговара вашем начину куцања или могућност да допуните слушалице непосредно прије изласка из куће. „Галакси З Фолд8“ нуди бројне функције које вриједи истражити, а неколико једноставних подешавања може учинити да телефон још боље одговара вашим потребама. Више информација о „Галакси З Фолд8“ телефону и доступној додатној опреми пронађите на samsung.com.
Република Српска
Познато када се одржава сједница Колегијума Народне скупштине
А ако још размишљате о преласку на „Галакси“, уз „Трај Галакси“ можете да истражите одабране „Галакси“ функције и упознате се са корисничким искуством на свом постојећем паметном телефону, прије него што се одлучите за промјену.
„Самсунг“ инспирише свијет и обликује будућност идејама и технологијама које доносе трансформацију. Компанија редефинише свјетове телевизора, дигиталног оглашавања, паметних телефона, носивих уређаја, таблета, кућних апарата и мрежних система, као и меморије, ЛСИ система и ливених рјешења. „Самсунг“ такође усавршава технологије медицинских снимања, ХВАЦ рјешења и роботику, а исто тако ствара иновативне аутомобилске и аудио-производе преко компаније „Харман“. Уз свој „Смарт тингс“ екосистем, отворену сарадњу са партнерима и интегрисање вјештачке интелигенције у своју понуду, „Самсунг“ пружа савршено и интелигентно повезано искуство. За најновије вијести посјетите „Самсунг њузрум“ на адреси https://www.samsung.com/ba/news/.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Република Српска
1 ч0
Република Српска
1 ч0
Занимљивости
1 ч0
Друштво
1 ч0
Друштво
1 ч0
Друштво
1 ч0
Друштво
5 ч0
Друштво
5 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму