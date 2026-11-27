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У Републици Српској и Федерацији БиХ и данас ће бити облачно и тмурно вријеме уз слабе падавине у више наврата.
Киша ће падати у већини нижих предјела, док ће у вишим крајевима и понегдје на западу прелазити у сусњежицу и снијег, уз формирање мањег сњежног покривача, наводи Републички хидрометеоролошки завод.
Током дана, у Херцеговини дјелимично смањење облачности уз сунчане периоде и најтоплије. Увече све хладније и облачно, на сјеверу и западу уз слабе падавине.
Вјетар слаб до умјерен, у вишим предјелима током дана и појачан сјеверних смјерова. На југу током јутра дуваће умјерен до јак, југозападни вјетар. У наставку дана, вјетар у слабљењу.
Максимална температура ваздуха од три на западу до 10 степени Целзијусових на југоистоку, на југу до 14.
Увече све хладније уз минималну температуру ваздуха од нула на западу до четири на истоку, на југу до девет степени, у вишим предјелима на западу од минус два степена Целзијусова.
Друштво
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Из Федералног хидрометеоролошког завода наводе да је јутрос у Републици Српској и ФБиХ претежно облачно вријеме. На планинама и на сјеверозападу забиљежен снијег.
Температура ваздуха измјерена у 7.00 часова: Бихаћ, Бјелашница, Кнежево и Дринић нула, Мркоњић Град један, Дрвар, Јајце, Сански Мост, Шипово, Нови Град, Рибник и Приједор два, Бугојно, Тузла, Хан Пијесак, Соколац, Србац, Бањалука, Добој и Бијељина три, Рудо и Сребреница четири, Иван седло и Чемерно пет, Сарајево, Фоча и Вишеград шест, Калиновик седам, Гацко осам, Билећа 10, Мостар 11, Требиње 12 и Неум 15 степени Целзијусових.
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