Аутор:АТВ редакција
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Познати британски кувар Гордон Ремзи нови је водитељ култне аутомобилске емисије „Топ гир“, која се на Би-Би-Си враћа 2028. године, након паузе усљед тешке несреће једног од водитеља.
Ремзи је велики љубитељ аутомобила, посједује и возачку лиценцу за тркачке аутомобиле, а у емисији се до сада три пута појавио као гост, пише „Варајети“.
Емисију продуцира Би-Би-Си студио, а снимање је планирано за наредну годину широм Велике Британије и свијета. Из продукције најављују нове епске авантуре, одважне тестове и спектакуларне вратоломије. У емисију се враћа и Стиг, мистериозни возач „Топ гира“.
„Моја љубав према аутомобилима почела је у дјетињству. Одрастао сам недалеко од Силверстона, гдје сам се пењао преко ограде и шуњао унутра како бих бацио поглед на трке. То рано узбуђење покренуло је доживотну страст према аутомобилима, мотоспорту, лијепом дизајну и изванредном инжењерингу“, рекао је Ремзи.
Сцена
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Додао је да је „Топ гир“ у свом најбољем издању увијек био прича о неочекиваном, изненађујућа, забавна и са тачно онолико хаоса колико је потребно.
„То је дух на којем желимо да градимо, са свјежом енергијом и амбицијом, како бисмо направили нешто заиста узбудљиво за потпуно нову генерацију гледалаца. Ово је невјероватно узбудљива прилика и искрено једва чекам да почнемо“, поручио је.
Емисија се емитовала од 1977. године, а с програма је повучена 2022. године, након што је водитељ Ендру Флинтоф, бивши играч крикета, тешко повријеђен у несрећи на тестној стази емисије. Његово отворено возило на три точка преврнуло се, а задобијене повреде трајно су му промијениле живот.
Ед Хауард, директор забавног програма Би-Би-Сија, раније ове године потврдио је да се емисија враћа. Међу њеним ранијим водитељима били су Џереми Кларксон и Мет ЛеБлан, звијезда серије „Пријатељи“.
(Кликс)
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