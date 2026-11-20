Аутор:АТВ редакција
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Једна од опција коју су играчи имали у претходном наставку популарне игре ГТА 5 није доступна у новом издању. Ријеч је о могућности поновног покретања већ завршених мисија, без потребе за враћањем на ранију сачувану позицију.
Како наводи специјализовани сајт „PowerPyx“ у водичу за ГТА 6, играчи више не могу да отворе списак завршених задатака и изаберу мисију коју желе поново да одиграју. Умјесто тога, за повратак на ранији дио приче морају учитати претходно сачувану позицију.
На ову промјену указао је и гејминг налог „CharlieIntel“ на друштвеној мрежи Икс, наводећи да игра има 15 мјеста за ручно чување напретка, али не и опцију директног поновног покретања завршених мисија главне приче.
Уколико играч заврши мисију, настави причу и сачува напредак преко раније позиције, губи могућност једноставног повратка на тај дио игре. Због тога се препоручује коришћење више одвојених мјеста за чување.
На тај начин могуће је сачувати напредак у тренутној причи, али и оставити старије позиције прије важних мисија или поглавља. Ипак, учитавање раније позиције враћа игру у тадашње стање, што значи да ће играч морати поново да пређе и дијелове приче који слиједе након тог тренутка.
„PowerPyx“ савјетује чување позиција на почетку и крају поглавља, посебно због тога што поједини споредни задаци могу постати недоступни како прича напредује.
Изостанак могућности поновног покретања већ завршених мисија не значи да играчи морају учитавати стару позицију након сваког неуспјеха.
Према писању сајта „GamesRadar“, током мисије постоји могућност поновног покушаја од контролне тачке. То значи да играчи могу наставити задатак након неуспјеха, али не могу на исти начин самостално изабрати и поновити мисију коју су већ успјешно завршили.
Поред 15 ручних позиција, ГТА 6 има и засебну опцију аутоматског чувања напретка.
Радња игре „Grand Theft Auto VI“ прати Џејсона и Лусију, који се након неуспјелог криминалног подухвата налазе усред шире завјере у савезној држави Леонида. Међу локацијама је и Вајс Сити, познат играчима из претходних наставака серијала.
Због изостанка могућности поновног покретања завршених мисија, пажљиво распоређивање ручно сачуваних позиција један је од начина да играчи сачувају могућност повратка на важне дијелове приче.
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