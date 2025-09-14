Гужве на излазу из БиХ: Појачана фреквенција возила на овим граничним прелазима

14.09.2025
На граничним прелазима Градишка, Доња Градина, Козарска Дубица, Костајница, Изачић и Велика Кладуша појачана је фреквенција возила на излазу из БиХ.
На осталим прелазима задржавања нису дужа од 30 минута, саопштено је из Ауто-мото савеза (АМС) Републике Српске.
На већини путева саобраћај се одвија по мјестимично влажним коловозима.
Хорор на ауто-путу, 15 мртвих: Тијела угљенисана и разбацана, минибус згужван
На дионицама које пролазе кроз усјеке и поред камених косина повећана је опасност од одрона, преноси Срна.
