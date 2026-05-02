Хаџија изашао из затвора, па се одмах појавио на ТикТоку

02.05.2026 10:19

Фикрет Хаџић прича у Тикток видеу
Фото: Printsscreen/Tiktok

Фикрет Хаџић, познатији у јавности као Хаџија, након што је 24 године провео у затвору и одслужио своју казну, обратио се јавности путем ТикТока.

Тамо се захвалио на подршци и говорио о изазовима повратка у свакодневни живот.

У свом обраћању истакао је да повратак у друштво након дугогодишњег боравка иза решетака није нимало једноставан, али да, упркос свему, задржава оптимизам.

- Заиста је тешко након толико година поновно стати на своје ноге, али имам наду да ће бити добро - поручио је Хаџић.

@fikret.hadzic17

hvala svim dobrim ljudima na bilo kojem obliku podrske, kako novcane tako i moralne. zaista je tesko nakon toliko godina ponovo stati na svoje noge ali imam nadu da ce biti dobro i vi mi puno pomazete u tome i cinite da budem pozitivan i osjecam se dobrodoslim. izvinite ako ne mogu svima odgovoriti na poruke ali cijenim svaku lijepu rijec i citam sve. nadam se da cemo se na ovom profilu ubuduce jos vise kontaktirati i druziti

♬ original sound - Fikret Hadzic

Он се у објави захвалио свима који су му, како наводи, пружили моралну и финансијску подршку, те додао да је оставио број рачуна и девизног рачуна за оне који желе помоћи његов нови почетак.

- Захваљујем свим добрим људима на било којем облику подршке, како новчане тако и моралне - навео је.

Његово обраћање у кратком року изазвало је велики интерес корисника друштвених мрежа, уз бројне реакције и подијељена мишљења јавности.

Док једни сматрају да свака особа након одслужене казне заслужује нову прилику, други изражавају резерву и постављају питања о границама подршке, пише Аваз.

Овај случај поново је отворио ширу друштвену расправу о реинтеграцији бивших затвореника, њиховом положају у друштву, али и спремности заједнице да пружи другу шансу.

