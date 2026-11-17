Аутор:АТВ редакција
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"Хидроелектране на Требишњици" оствариле су на крају трећег квартала добит од 6,3 милиона КМ, што је скоро четири милиона КМ више него у истом периоду лани, када је била 2,4 милиона КМ, изјавио је извршни директор за производњу и техничке послове у том предузећу Илија Таминџија.
"Укупни приходи ове године су порасли на 56,2 милиона КМ у односу на крај трећег квартала прошле године, када су износили 49,5 милиона КМ", истакао је Таминџија.
Он је навео да су расходи у истом периоду повећани за скоро три милиона КМ, односно са око 47 милиона КМ на 49,9 милиона КМ.
ХЕТ је, како је додао, на крају трећег квартала имао 636 запослених, односно 18 мање него годину раније, када је било 654 запослених, преноси Срна.
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