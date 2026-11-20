Аутор:Стеван Лулић
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Овај петак донио је огромну срећу једном играчу који је у игри Лото освојио невјероватних 6 милиона и 600 хиљада марака.
Бројеви који су му донијели срећу су 21, 5, 8, 11, 3, 26 и 10.
Осим њега, након шест извучених бројева, још четири играча су имала шансу за милионе, али је бубањ избацио 10 - управо број који му је донио милионе.
Срећни листић уплаћен је у Нишу на уплатном мјесту "Црвени крст".
Чак 19 играча освојило је шестице вриједне по око 6.500 марака.
Игра Лото плус, за разлику од претходне, није донијела никоме срећу.
Она је била вриједна чак 7.350.000.
Добитна комбинација гласила је- 11, 28, 21, 13, 25, 19 и 20.
Као што смо рекли, нико од играча ову комбинацију није уплатио.
Извучени Џокер број у овом колу гласио је 009312.
Ни у овој игри није извучен главни добитак који је вио вриједан 550.000 КМ.
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