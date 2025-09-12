ИРБ мијења услове кредита, повољније задуживање

Извор:
АТВ
12.09.2025
19:41
Коментари:0
До сада су на стамбене кредите ИРб могли да рачунају млади брачни парови са факултетском дипломом. Нова стамбена кредитна линија елиминисаће све досадашње облике дискриминације посебно оне везане за образовање и године старости. 40 година биће старосна граница за подизање кредита, што је усклађујено са пронаталитетном политиком , па се тако паровима оставља могућност и да искористе све опције када је у питању вантјелесна оплодња и да почну нови живот - у новом стану, кажу у ИРБ.
Нова кредитна линија имаће ниже трошкове обраде, већи максимални износ кредита и опциону могућност за грејс период до 6 мјесеци. На тај начин ће власници станова бити у могућности да у потпуности намјесте своје стамбене јединице
Због нових кредитних линија су се усијали телефони у ИРБ. Огромно интересовање доказује да је то било неопходно и тржишту и грађанима Републике Српске. Значајно се смањује и каматна стопа, каже први човјек ИРБ.
“ Каматна стопа за те категорије 2,99 биће фиксна за цјелокупан период отплате кредита, она ће као таква бити дата одмах у самој кредитној линији и неће бити предмет неких корекција како је то раније било, што ће олакшати сам процес рачунања каматне стопе и информације према клијентима. Сматрам да је то сада нешто најконкрентније што је на тржишту РС и свако да ће бити и један задатак комерцијалним банкама да ускладе своје кредитне линије које нуде становништву", рекао је Борис Кнежевић, в.д. директор инвестиционо-развојне Банке Републике Српске ИРБ.
Веома важно је и увођење посебне кредитне линије са каматном стопом од 1, 99 за стамбено збрињавање најосјетљивијих категорија становништва- породице погинилих борца, ратне војне инвалиде, особе са инвалидитетом , вишечлане породице и самохране родитеље. Опредјељење ИРБ је да покаже да брине о најрањивијој категорији и на то се може утицати. С друге стране оно на шта се не може је, каже Кнежевић, цијена квадрата.
„ Да не улазимо у цијене квадрата , то је сад ван наших оквира, ми не можемо да се бавимо тржиштем. Кредитна линија ће бити ограничена у смислу стамбеног простора и квадрата које можете купити. То није кредитна линија да ви купујете ексклузивне станове , та линија би требало да омогући свима да дођу до своје прве стамбене јединице", рекао је Борис Кнежевић, в.д. директор инвестиционо-развојне Банке Републике Српске ИРБ.
Нова кредитна линија биће усклађена са фискалном политиком у домену поврата ПДВ од 17% на прву стамбену јединицу, што ће бити значајна олакшица за све оне који желе да обезбиједе свој кров над главом.
Бања Лука
14 ч0
Регион
14 ч0
Хроника
14 ч0
Друштво
14 ч0