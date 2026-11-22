Аутор:АТВ редакција
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Федерални хидрометеоролошки завод (ФХМЗ) издао је наранџасто упозорење за подручје читаве Босне и Херцеговине због јаких удара вјетра јужног смјера.
Упозорење на снагу ступа данас, 22. новембра од 18.00 часова, а трајаће до понедјељка, 23. новембра до 3.00 часа ујутро. Метеоролози најављују ударе југа који ће достизати брзину од 55 до 75 километара на час.
Из ФХМЗ-а упозоравају да олујни вјетар може проузроковати инфраструктурна и структурална оштећења, прекиде у снабдијевању електричном енергијом, те представљати озбиљну опасност од повређивања усљед падања ишчупаних стабала и летећих крхотина.
Грађанима се савјетује максималан опрез, избјегавање боравка на отвореном у близини ризичних објеката и стабала, те редовно праћење обавјештења надлежних институција током трајања метеоаларма, преноси Радио Сарајево.
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