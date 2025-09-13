Logo

Изостанци забрињавајући! Родитељи све више избјегавају родитељске састанке

13.09.2025

17:46

Изостанци забрињавајући! Родитељи све више избјегавају родитељске састанке
Фото: АТВ

У српским школама примјећен је забрињавајући тренд, посебно у средњим школама, родитељи све више изостају с родитељских састанака.

Неко би ово можда назвао занемаривањем, односно незаинтересованошћу за дјецу, за њихов успјех, за проблеме с којима се суочавају или које праве другима...

Разредне старешине неријетко разговарају с тек неколицином присутних.

''На првом родитељском ове године код сина који је четврти разред једне средње стручне београдске школе од родитеља 28 ученика појавило свега троје. Била сам шокирана, очигледно их не занима, јер сматрају да је дијете велико. Дошли су родитељи одличних ђака, а мајки проблематичних нигдје нема'', испричала је једна читатељка.

С друге стране, на ову појаву се гледа и са аспекта да се на родитељском више не добијају никакве информације важне по ђака, осим колико је потребно дати новца за какву акцију, за рекреативну, излет или екскурзију.

Ротација полиција

Свијет

Мадрид: Најмање 14 особа повријеђено у експлозији

''Све се своди на то да се више не говори поименце о ученицима, из ког су предмета попустили, гдје су бољи него што су били, када су направили проблем, или је њима направљен, када су изостали са часова... Дођеш, одсједиш пола сата или више, разредни старешина прича уопштено о свима, уопштено о успјеху, уопштено да уопштеније не може. А ако и хоће нешто да конкретизује, онда се све своди на то да је, рецимо, неко некад негдје направио нешто што не би требало. Када постоје озбиљне несугласице међу ђацима, избјегава се да се о томе говори, осим ако родитељ угроженог баш не инсистира, а онда се опет имена прескачу. На томе се завршава. Сваки родитељ, наравно, мисли да то није његово дијете. И чему такви родитељски? Имаш "отворена врата", па идеш од наставника до наставника да се распитујеш, више сазнаш'', сматра други родитељ.

База код Минска

Свијет

Сателити снимили нешто забрињавајуће у мистериозној руској бази

Милорад Антић, председник Форума средњих стручних школа у Србији, потврђује да у средњим школама постоји тренд недоласка родитеља:

''Појаве се само у првом разреду када треба да се упознају са школом и наставницима, а послије тога је заинтересованост за образовање, владање и успех дјетета у школи минимално. Уколико родитељи не желе да брину о дјетету или их не интересује школа, морају да сносе и одређену одговорност.''

Каже и да наставник на родитељском не би требало пред свима да износи појединачне детаље о ученицима:

''Чим наставник унесе неки податак у електронски дневник, то родитељ види и нема потребе да остали родитељи слушају да његово дијете бјежи са часова или да је попустило из неког предмета. Можда је то један од разлога због којих не долазе, али нису били присутни ни пре увођења електронског дневника. Појаве се једино када дете има јединице и мора на поправни, тада се врло брзо ангажују.''

(Телеграф.рс)

