Аутор:Стеван Лулић
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Јако невријеме у вечерњим сатима стигло је у највећи град Републике Српске Бањалуку, баш како су метеоролози и најављивали претходних дана.
Обилна киша праћена јачим вјетром захватила је град, а, према најавама метеоролога, невријеме ће трајати сатима.
Подсјећамо, раније у току дана издато је упозорење грађанима на јак до олујни вјетар који ће захватити дијелове Републике Српске, па тако и Бањалуку.
Осим вјетра, најављене су и падавине. У Херцеговини и на југозападу Босне биће обилне уз прогнозиране количине 15 до 40 литара по метру квадратном.
У брдско-планинским зонама сјеверно од Мостара и до 90 литара по квадрату. У остатку земље без већих количина падавина данас, локално киша.
Из Хидрометеоролошког завода Републике Српске упозорили су грађане да се од средине дана, током поподнева и увече, у Херцеговини очекује јачање југозападног и јужног вјетра, уз ударе од 40 до 80, понегдје и до 100 километара на час.
"Касније поподне и увече, од 17 часова до поноћи, од сјеверозапада, преко сјевера ка истоку, брзо ће се премјештати јак до олујни вјетар, уз пљускове. Очекују се удари од 40 до 90 километара на час", навели су из Завода.
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