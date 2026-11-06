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Један позив, милиони на рачуну: Помоћу АИ лажирали гласове и лица па украли 129 милиона долара

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АТВ редакција
06.11.2026 11:02

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Вјештачка интелигенција интернет друштвене мреже подаци
Фото: Pexel/ Godfrey Atima

Тројица мушкараца оптужена су у Сједињеним Америчким Државама за превару тешку више од 129 милиона долара, коју су, према наводима тужилаштва, извели уз помоћ вјештачке интелигенције, лажирајући гласове и изглед директора компанија и адвоката.

Према оптужници поднесеној савезном суду у Њујорку, Џејкоб Соал (41), Шерон Хазан (54) и Гај Шитрит (42) током више од годину и по дана циљали су хиљаде компанија широм свијета.

Од јула 2024. до фебруара 2026. године осумњичени су уз помоћ вјештачке интелигенције лажирали гласове и изглед руководилаца бројних компанија, као и адвоката из великих међународних адвокатских канцеларија.

Најприје су контактирали запослене у компанијама, представљајући се као генерални директори и тражећи помоћ у вези са повјерљивим финансијским трансакцијама.

Затим су организовали телефонске разговоре и видео-позиве, током којих су додатно користили вјештачку интелигенцију како би увјерили запослене да заиста разговарају са директорима.

Запослене су потом упућивали на наводне адвокате из великих међународних адвокатских канцеларија, чије су идентитете такође лажно представљали како би их увјерили да је ријеч о стварним пословним трансакцијама.

Компаније оштећене за више од 129 милиона долара

На тај начин су запослене наводили да пребацују велике суме новца на банковне рачуне под контролом чланова групе. Укупна штета премашила је 129 милиона долара, наводи се у оптужници.

Међу оштећенима су болнички системи у Мисурију и Калифорнији, банка са сједиштем на Роуд Ајленду, британска финансијско-технолошка компанија, инвестициона компанија из Масачусетса и произвођач хране за кућне љубимце са Флориде.

Према оптужници, само један болнички систем у Мисурију оштећен је за више од 4,8 милиона долара, док је британска финансијско-технолошка компанија изгубила око 11,6 милиона долара.

Ухапшени у Шпанији и Великој Британији

Према подацима америчког Министарства правде, Соал (41), који је живио у Шпанији и Великој Британији, ухапшен је у Шпанији у јуну. Хазан (54), из Израела, ухапшен је у Шпанији у августу, док је Шитрит (42), из Израела и Уједињених Арапских Емирата, ухапшен у Великој Британији у септембру.

Сва тројица чекају изручење Сједињеним Америчким Државама, гдје ће се суочити са оптужбама за електронску превару, крађу идентитета и прање новца.

За дјела која им се стављају на терет запријећена је казна до 20 година затвора.

Амерички тужилац Џејми Мекдоналд упозорио је да вјештачка интелигенција, упркос бројним могућностима које пружа, може бити злоупотријебљена у криминалне сврхе.

(РТС)

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Тагови :

Опен АИ

Вјештачка интелигенција

Интернет превара

Крађа

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