Аутор:АТВ редакција
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Тројица мушкараца оптужена су у Сједињеним Америчким Државама за превару тешку више од 129 милиона долара, коју су, према наводима тужилаштва, извели уз помоћ вјештачке интелигенције, лажирајући гласове и изглед директора компанија и адвоката.
Према оптужници поднесеној савезном суду у Њујорку, Џејкоб Соал (41), Шерон Хазан (54) и Гај Шитрит (42) током више од годину и по дана циљали су хиљаде компанија широм свијета.
Од јула 2024. до фебруара 2026. године осумњичени су уз помоћ вјештачке интелигенције лажирали гласове и изглед руководилаца бројних компанија, као и адвоката из великих међународних адвокатских канцеларија.
Најприје су контактирали запослене у компанијама, представљајући се као генерални директори и тражећи помоћ у вези са повјерљивим финансијским трансакцијама.
Затим су организовали телефонске разговоре и видео-позиве, током којих су додатно користили вјештачку интелигенцију како би увјерили запослене да заиста разговарају са директорима.
Запослене су потом упућивали на наводне адвокате из великих међународних адвокатских канцеларија, чије су идентитете такође лажно представљали како би их увјерили да је ријеч о стварним пословним трансакцијама.
На тај начин су запослене наводили да пребацују велике суме новца на банковне рачуне под контролом чланова групе. Укупна штета премашила је 129 милиона долара, наводи се у оптужници.
Међу оштећенима су болнички системи у Мисурију и Калифорнији, банка са сједиштем на Роуд Ајленду, британска финансијско-технолошка компанија, инвестициона компанија из Масачусетса и произвођач хране за кућне љубимце са Флориде.
Према оптужници, само један болнички систем у Мисурију оштећен је за више од 4,8 милиона долара, док је британска финансијско-технолошка компанија изгубила око 11,6 милиона долара.
Према подацима америчког Министарства правде, Соал (41), који је живио у Шпанији и Великој Британији, ухапшен је у Шпанији у јуну. Хазан (54), из Израела, ухапшен је у Шпанији у августу, док је Шитрит (42), из Израела и Уједињених Арапских Емирата, ухапшен у Великој Британији у септембру.
Сва тројица чекају изручење Сједињеним Америчким Државама, гдје ће се суочити са оптужбама за електронску превару, крађу идентитета и прање новца.
За дјела која им се стављају на терет запријећена је казна до 20 година затвора.
Амерички тужилац Џејми Мекдоналд упозорио је да вјештачка интелигенција, упркос бројним могућностима које пружа, може бити злоупотријебљена у криминалне сврхе.
(РТС)
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