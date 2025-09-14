Logo

Када нам се враћа температура од 30 степени

Извор:

АТВ

14.09.2025

14:02

Када нам се враћа температура од 30 степени
Фото: Танјуг/АП

Локални пљускови и грмљавина данас захватају већи дио Босне, а на сјеверу земље очекују се и јачи удари, прогнозирају метеоролози ФХМЗ-а.

Јутрос је у Босни и Херцеговини претежно облачно вријеме.

Дивљачка вожња у центру Сарајева

Хроника

Полицијо, браво: Возачу који је исмијавао казну због дивљања одузет ауто

Данас ће у БиХ преовладавати умјерено до претежно облачно вријеме са кишом и пљусковима који могу бити праћени грмљавином. Понегдје на сјеверу Босне су локално могући јачи пљускови.

Вјетар слаб до умјерен, западни и југозападни. Дневна температура износиће од 22 до 28 степени.

У Сарајеву ће данас бити умјерено до претежно облачно вријеме, повремено са кишом или локалним пљусковима. Дневна температура кретаће се око 25 степени.

Полиција Србија

Хроника

Пијан разбио главу брату стакленом флашом

Када је ријеч о наредним данима, у понедјељак стиже разведравање – биће сунчано вријеме уз малу до умјерену облачност. Пријеподне по котлинама Босне и уз ријечне токове биће магле или ниске наоблаке.

Вјетар слаб, углавном сјеверни и сјевероисточни. Јутарња температура од 10 до 16, на југу до 19, а дневна од 22 до 28, на југу до 30 степени.

