Када нам се враћа температура од 30 степени

АТВ
14.09.2025
14:02
Локални пљускови и грмљавина данас захватају већи дио Босне, а на сјеверу земље очекују се и јачи удари, прогнозирају метеоролози ФХМЗ-а.
Јутрос је у Босни и Херцеговини претежно облачно вријеме.
Данас ће у БиХ преовладавати умјерено до претежно облачно вријеме са кишом и пљусковима који могу бити праћени грмљавином. Понегдје на сјеверу Босне су локално могући јачи пљускови.
Вјетар слаб до умјерен, западни и југозападни. Дневна температура износиће од 22 до 28 степени.
У Сарајеву ће данас бити умјерено до претежно облачно вријеме, повремено са кишом или локалним пљусковима. Дневна температура кретаће се око 25 степени.
Када је ријеч о наредним данима, у понедјељак стиже разведравање – биће сунчано вријеме уз малу до умјерену облачност. Пријеподне по котлинама Босне и уз ријечне токове биће магле или ниске наоблаке.
Вјетар слаб, углавном сјеверни и сјевероисточни. Јутарња температура од 10 до 16, на југу до 19, а дневна од 22 до 28, на југу до 30 степени.
