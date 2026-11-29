Аутор:АТВ редакција
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Празнична сезона са собом доноси славље, али за кућне љубимце и њихове власнике овај период године често представља један од највећих извора стреса.
Док људи уживају у ватрометима и петардама, пси и мачке доживљавају интензиван страх који може оставити озбиљне посљедице по њихово здравље.
Стручњаци из водећих свјетских ветеринарских организација истичу да се страх од буке код животиња не смије игнорисати нити сматрати пролазном фазом, јер се без одговарајуће припреме стање може погоршавати из године у годину.
Животиње свијет доживљавају првенствено путем чула која су знатно развијенија него код људи. Како објашњавају стручњаци из британске добротворне организације за заштиту животиња РСПЦА, пси могу чути звукове на удаљености и до четири пута већој него људи, а региструју и знатно шири распон фреквенција.
Осим саме јачине звука, проблем представља и његова непредвидивост. За разлику од грмљавине, којој претходе промјене атмосферског притиска и мириса ваздуха које животиње могу осјетити унапријед, пиротехничка средства експлодирају изненада, уз снажне бљескове свјетлости и мирис барута.
Према подацима Америчког ветеринарског медицинског удружења (АВМА), овакви надражаји код љубимаца активирају снажан инстинкт за преживљавање, што може довести до панике, дезоријентације и очајничких покушаја бијега.
Многи власници препознају очигледне знакове страха, попут дрхтања или скривања испод кревета, али ветеринари упозоравају и на суптилније сигнале који указују на висок ниво стреса:
- Убрзано дахтање и појачано лучење пљувачке;
- Немир, ходање у круг и немогућност смиривања;
- Зијевање и лизање њушке, што су чести знакови анксиозности код паса;
- Спуштене уши, подвијен реп и проширене зјенице;
- Одбијање хране и воде или изненадно обављање нужде у затвореном простору.
Водећа британска организација за добробит паса Догс Траст и удружење за заштиту мачака Кетс протекшн издвајају неколико кључних корака којима власници могу ублажити стрес својих љубимаца.
Псе треба изводити у дуже шетње током дана, прије него што падне мрак и почне употреба пиротехничких средстава. Током шетње пас обавезно треба бити на повоцу, јер изненадни прасак може натјерати и најпослушнију животињу да побјегне, па чак и да истрчи на коловоз.
Мачке које иначе излазе напоље треба задржати у кући прије сумрака.
Припремите миран кутак у стану или кући у којем се љубимац осјећа заштићено. За псе то може бити простор испод стола или у углу собе, опремљен декама и омиљеним играчкама.
Мачке најчешће преферирају висока мјеста или затворене кутије и ормаре у које се могу завући. Важно је да им никада не ограничавате излаз из тог скровишта како се не би осјећале заробљено.
Спустите ролетне, навуците завјесе и затворите прозоре како бисте пригушили звукове и блокирали бљескове свјетлости. Укључите телевизор или пустите лагану, умирујућу музику како бисте створили звучну завјесу која ће ублажити звукове експлозија из околине.
Карен Оверал, позната америчка ветеринарка и стручњакиња за понашање животиња, у својим стручним радовима и смјерницама за Ветеринарски факултет Универзитета Корнел наглашава да животињу никада не треба грдити нити кажњавати због понашања изазваног страхом.
Најбоље је понашати се уобичајено и смирено те пружити љубимцу физичку близину уколико је сам тражи.
Током празника може порасти број изгубљених кућних љубимаца, јер уплашене животиње често покушавају да побјегну од буке.
Провјерите да ли су подаци на микрочипу ажурирани, а на огрлицу обавезно ставите привјесак са својим бројем телефона.
Ако љубимац показује екстремне знакове панике, повређује се у покушају да побјегне или данима након празника одбија да излази у шетњу, потребно је консултовати ветеринара.
Стручњаци из британске организације ПДСА (Народни диспанзер за болесне животиње) савјетују власницима да се ветеринару обрате неколико седмица унапријед како би се на вријеме пронашао најбољи начин за ублажавање страха.
Данас су доступни феромонски дифузори, додаци исхрани за смирење, као и одговарајући лијекови против анксиозности које искључиво прописује ветеринар. Правовремена припрема и одговарајућа подршка могу помоћи да празнични дани прођу са што мање стреса за кућне љубимце.
(Кликс)
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