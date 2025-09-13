Какво нас вријеме очекује данас?

Извор:
У Републици Српској и Федерацији БиХ већи дио дана биће претежно сунчано уз пролазну облачност и топлије, увече ће доћи до наоблачења са запада, саопштено је из Републичког хидрометеоролошког завода.
Послије подне од југозапада ка истоку очекује се умјерен развој облачности. Увече ће доћи до наоблачења од југозапада, прво у Крајини, до наредног јутра у свим крајевима, док се у Крајини очекује киша.
Вјетар слаб до умјерен промјенљив или јужних смјерова.
Максимална температура ваздуха од 26 до 31, у вишим предјелима од 21 степен Целзијусов.
Јутрос у БиХ по котлинама и уз ријечне токове преовладава магла и ниска облачност, у остатку земље сунчано вријеме, јавља Федерални хидрометеоролошки завод.
Температура измјерена у 8.00 часова: Соколац девет, Шипово и Ливно 11, Сански Мост, Гацко, Хан Пијесак, Сребреница и Чемерно 12, Фоча и Зеница 14, Сарајево, Нови Град, Приједор, Бањалука и Вишеград 15, Зворник и Добој 16, Бијељина и Мркоњић Град 17, Требиње 18 и Мостар 19 степени Целзијусових.
