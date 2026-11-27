Аутор:АТВ редакција
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Метеоролози Федералног хидрометеоролошког завода објавили су средњорочну прогнозу за нашу земљу, за период од наредне 2 седмице, до 10. децембра 2026. године.
Како су навели, Босну и Херцеговину до краја новембра очекује нестабилно вријеме, уз кишу у нижим и снијег у вишим подручјима, док метеоролози не искључују могућност сњежних падавина и у нижим дијеловима Босне. Истовремено ће температуре ваздуха бити у паду, а почетак децембра доноси промјену временских прилика, више сунчаних сати, али и израженије јутарње минусе.
Према прогнозним моделима, падавине до краја мјесеца неће бити континуиране нити посебно обилне. Углавном се очекују слабије падавине, уз могућност краткотрајних локалних пљускова, нарочито на југу и југозападу земље. У вишим предјелима Босне и Херцеговине падаће снијег, док постоји могућност да се сњежне пахуље појаве и у нижим подручјима Босне.
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Јутарње температуре у Босни кретаће се између -3 и 3 степена, док ће у јужним дијеловима Херцеговине износити од 4 до 10 степени. Дневне температуре углавном ће бити између 1 и 7 степени, а на југу земље од 7 до 12 степени.
Према тренутним прогнозним моделима, почетком децембра очекује се стабилизација временских прилика. Облачне дане с кишом и пљусковима замијениће период с више сунчаних сати, иако ће у јутарњим сатима бити честа појава магле. На планинама се очекује умјерено облачно вријеме уз повремене сунчане интервале.
Стабилизација времена, међутим, неће значити и пораст температура. Напротив, јутра ће бити осјетно хладнија, посебно у Босни, гдје се очекују минималне температуре од -9 до -2 степена. У Херцеговини ће јутарње температуре бити до 3 степена. Највише дневне температуре у Босни кретаће се између -2 и 3 степена, док ће на југу земље досезати до 8 степеним.
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