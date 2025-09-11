Logo
Large banner

Какво нас вријеме очекује наредног викенда?

Извор:

АТВ

11.09.2025

19:27

Коментари:

0
Fotografija prikazuje krupne kišne kapi i raskrsnicu u Banjaluci
Фото: АТВ

Невријеме је данас похарало дијелове Херцеговине, а прогнозе кажу да је центар промјене времена иза нас.

Локално је било излијевања мањих водотокова, али су поплаве, срећом, изостале.

"Вечерас дјелимично разведравање и престанак падавина у свим крајевима. Најава је то сунчанијег и стабилнијег времена сутра и у суботу. У недјељу стижу нове падавине, али овог пута мање изражене. Доноси их брзопотезна хладна фронта чијим одмицањем већ у понедјељак слиједи разведравање. Сами почетак наредне седмице у знаку сунчаног времена", наводи се на Фејбук страници БХметео.

Топло остаје и у наредном периоду, без обзира на пролазне кишне епизоде.

"Рекло би се типично ранојесење или касно љетно вријеме", наводе у објави.

И метеоролог аматер Марко Чубрило наводи да петак и субота, уз јачање антициклона, доносе суво и топлије вријеме, али уз свјеже, понегдје и магловите ноћи. Недјеља доноси кишу и пљускове, понегдје са грмљавином, уз окретање вјетра на сјеверозападни смјер.

ključevi

Друштво

Поврат ПДВ-а на прву некретнину: Ово су сви детаљи

"Око сљедећег уторка би преко нас прешао још један хладан фронт и донио пролазну кишу уз појачан сјеверозападни вјетар, те би око 19. септембра минимуми могли бити од 5 до 15, а максимуми од 17 до 24 степена Целзијуса. Могућност јачег захлађење, али уз врло мало кише се јавља негдје око 23. септембра", наводи он.

Подијели:

Таг:

Временска прогноза

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

klkuč, nekretnina, vrata

Друштво

Поврат ПДВ-а на прву некретнину: Ово су сви детаљи

8 ч

0
Радановић: Уништено 60 православних споменика код Зенице

БиХ

Радановић: Уништено 60 православних споменика код Зенице

8 ч

0
Чарли Кирк је посљедњу објаву посветио Ирини Зарутској

Свијет

Чарли Кирк је посљедњу објаву посветио Ирини Зарутској

8 ч

0
Кошарац: Додик се бори национално одговорним, а не вазалским и поданичким политикама

Република Српска

Кошарац: Додик се бори национално одговорним, а не вазалским и поданичким политикама

8 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

23

07

Кобре ухапсиле држављане БиХ

23

00

Гради се "црна кутија за човјечанство"

22

47

Захарова: Пољска да преиспита одлуку

22

42

Тешка несрећа код Бањалуке, ауто пробило заштитну ограду

22

36

На јесен ови симптоми деменције постају много очигледнији

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner