Какво нас вријеме очекује наредног викенда?

Извор:
АТВ
11.09.2025
19:27
Коментари:0
Невријеме је данас похарало дијелове Херцеговине, а прогнозе кажу да је центар промјене времена иза нас.
Локално је било излијевања мањих водотокова, али су поплаве, срећом, изостале.
"Вечерас дјелимично разведравање и престанак падавина у свим крајевима. Најава је то сунчанијег и стабилнијег времена сутра и у суботу. У недјељу стижу нове падавине, али овог пута мање изражене. Доноси их брзопотезна хладна фронта чијим одмицањем већ у понедјељак слиједи разведравање. Сами почетак наредне седмице у знаку сунчаног времена", наводи се на Фејбук страници БХметео.
Топло остаје и у наредном периоду, без обзира на пролазне кишне епизоде.
"Рекло би се типично ранојесење или касно љетно вријеме", наводе у објави.
И метеоролог аматер Марко Чубрило наводи да петак и субота, уз јачање антициклона, доносе суво и топлије вријеме, али уз свјеже, понегдје и магловите ноћи. Недјеља доноси кишу и пљускове, понегдје са грмљавином, уз окретање вјетра на сјеверозападни смјер.
Друштво
Поврат ПДВ-а на прву некретнину: Ово су сви детаљи
"Око сљедећег уторка би преко нас прешао још један хладан фронт и донио пролазну кишу уз појачан сјеверозападни вјетар, те би око 19. септембра минимуми могли бити од 5 до 15, а максимуми од 17 до 24 степена Целзијуса. Могућност јачег захлађење, али уз врло мало кише се јавља негдје око 23. септембра", наводи он.
Друштво
8 ч0
БиХ
8 ч0
Свијет
8 ч0
Република Српска
8 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму