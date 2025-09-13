Какво нас вријеме очекује сутра?

Извор:
АТВ
13.09.2025
14:46
У Републици Српској и Федерацији БиХ (ФБиХ) сутра ће бити промјенљиво облачно вријеме с кишом, која ће почети већ од јутра на западу и шириће се ка већини крајева.
Око средине дана доћи ће до дјелимичног разведравања и биће топло, саопштено је из Републичког хидрометеоролошког завода.
Ново јаче наоблачење донијеће кишу и пљускове с грмљавином, прво на западу, који ће се измијештати даље ка сјеверу и истоку.
Најмање падавина очекује се на југоистоку, гдје ће бити и најтоплије. У Херцеговини промјенљиво облачно уз сунчане периоде с пролазном кишом и пљусковима с грмљавином.
Увече престанак падавина уз постепено разведравање и све хладније у свим крајевима. Увече се очекује температура ваздуха од 12 до 17, у вишим предјелима од 10 Целзијусових степени.
Вјетар слаб до умјерен, на југозападу током јутра на ударе и јак јужних смјерова. У наставку дана вјетар ће ослабити у Крајини.
Јутарња температура ваздуха биће од 14 до 19, у вишим предјелима од 12, а максимална од 22 на западу до 28 на југоистоку, у вишим предјелима од 18 Целзијусових степени.
Данас у Српској и ФБиХ преовладава сунчано вријеме уз малу до умјерену облачност, а прије подне по котлинама и уз ријечне токове је било магле, подаци су Федералног хидрометеоролошког завода.
Температура ваздуха у 14.00 часова: Мраковица 21, Хан Пијесак и Чемерно 22, Калиновик, Соколац и Фоча 23, Кнежево 24, Вишеград и Гацко 25, Мркоњић Град 26, Нови град, Рибник, Рудо, Србац и Сребреница 27, Бањалука, Билећа, Сарајево и Приједор 28, Требиње 29, Бијељина и Добој 30 и Мостар 31 Целзијусов степен.
