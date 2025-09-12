Какво нас вријеме очекује за први дан викенда?

Извор:
У Републици Српској и Федерацији БиХ сутра ће преовладавати сунчано и топлије вријеме, уз малу до умјерену облачност, те дневну температуру ваздуха до 31 степен Целзијусов.
Јутро ће бити претежно ведро, на западу уз умјерену облачност, а уз ријеке и у котлинама могућа је пролазна јутарња магла, саопштено је из Републичког хидрометеоролошког завода.
Током дана биће сунчано, док се од југозапада ка истоку очекује умјерен развој облачности, а у вечерњим часовима јаче наоблачење.
Јутарња температура ваздуха биће од 11 до 17, у вишим предјелима од девет степени, а дневна од 26 до 31, у вишим крајевима од 21 степен Целзијусов.
Дуваће слаб до умјерен вјетар промјенљив или јужних смјерова.
У Републици Српској и ФБиХ данас је било сунчано вријеме уз малу до умјерену облачност. Прије подне по котлинама и уз ријечне токове преовладавала је магла и ниска облачност, подаци су Федералног хидрометеоролошког завода.
Температура ваздуха измјерена у 14.00 часова: Калиновик 19, Хан Пијесак и Чемерно 20, Соколац 21, Кнежево и Фоча 22, Гацко, Рудо и Зеница 23, Сарајево 24, Мркоњић Град, Сребреница, Бугојно и Ливно 25, Нови Град, Билећа, Јајце и Тузла 26, Приједор, Србац и Требиње 27, Зворник, Рибник, Бањалука, Бијељина, Бихаћ, Дрвар и Сански Мост 28, Добој и Мостар 29 степени Целзијусових.
