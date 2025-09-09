Logo
Температура до 31 степен

09.09.2025

07:40

Температура до 31 степен
Фото: Pixabay / klickblick

У Републици Српској и Федерацији БиХ данас ће бити сунчано вријеме уз умјерену облачност, а послије подне могућа је слаба киша понегд‌је на западу.

Вјетар ће бити слаб, променљивог смјера, саопштено је из Републичког хидрометеоролошког завода.

Највиша температура ваздуха биће од 25 до 31 степен Целзијусов, саопштено је из Федералног хидрометеоролошког завода.

Температура ваздуха измјерена у 7.00 часова: Соколац 11, Рибник 12, Хан Пијесак и Бугојно 13, Мркоњић Град, Нови Град, Приједор, Фоча, Чемерно, Бјелашница, Дрвар, Ливно и Сарајево 14, Рудо, Бихаћ и Зеница 15, Бањалука 16, Билећа, Добој и Тузла 17, Бијељина 18, Требиње 19, Мостар 19 и Неум 20 степени Целзијусових.

Вријеме

Временска прогноза

Temperatura

