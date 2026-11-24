Аутор:АТВ редакција
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Митрополит бачки Иринеј Буловић, који је преминуо у 80. години на Институту за онкологију Војводине у Сремској Каменици, био је један од најмоћнијих људи Српске православне цркве (СПЦ).
Деценијама је заузимао важне позиције у врху Српске православне цркве, учествовао у најосјетљивијим црквеним разговорима и био међу људима који су обликовали њену политику.
Смрћу митрополита бачког Иринеја Буловића Српска православна црква остала је без једног од својих најутицајнијих архијереја.
Према тврдњама упућених, многе важне одлуке и дешавања унутар Цркве пролазили су управо кроз његове руке. Ријетко је давао изјаве за медије, а и када би одлучио да говори, пажљиво је бирао коме ће дати прилику да га интервјуише.
Србија
Упокојио се Митрополит бачки Иринеј
Архиепископ новосадски и Митрополит бачки Иринеј (Буловић) рођен је 11. фебруара 1947. године, у селу Станишићу код Сомбора, од родитеља Михаила и Зорке Буловић.
На крштењу у храму Преноса моштију светог оца Николаја у Станишићу, 16. фебруара 1947. године, добио је име Мирко. Као крсну славу прославља Сабор светог Јована Крститеља - Јовањдан.
Основну школу је завршио у родном Станишићу, 1961. године, а гимназију у Сомбору, 1965. године. По благослову блаженопочившег епископа бачког Никанора (Иличића) уписао се на Богословски факултет Српске Православне Цркве у Београду 1965. године, а дипломирао је на истом 1969. године. Истовремено са Богословским факултетом студирао је и на Одјељењу класичних наука Философског факултета у Београду ради што бољег упознавања са класичним језицима.
За вријеме студија, 1968. године, са благословом епископа бачког Никанора, прелази из Епархије бачке у Епархију рашко-призренску. Исте године, на празник Благовијести, у манастиру Ћелијама код Ваљева, примио је монашки постриг од свог духовног оца, аве Јустина Поповића, добивши монашко име Иринеј.
Србија
Митрополит Иринеј бачки прикључен на респиратор
У јесен исте године, епископ рашко-призренски Павле (потоњи патријарх српски) рукополаже га за јерођакона у катедралном храму Светог великомученика Георгија у Призрену, а затим, на празник Воздвижења Часнога Крста, у чин јеромонаха, у манастиру Свете Тројице код Мушутишта (Метохија). Благословом и одлуком Светог Архијерејског Синода, недуго по оснивању Монашке школе при манастиру Острогу, борави у поменутом манастиру 1969 – 1970. године и, као суплент, предаје у наведеној школи. Деценију од 1970. до 1980. године, благословом и старањем тадашњег епископа рашко-призренског Павла, провео је у Атини на постдипломским студијама на Богословском факултету Атинског универзитета.
Током школске 1974/1975. године, у звању суплента, био је наставник Богословије Светих Кирила и Методија у Призрену.
У вријеме боравка у Атини, служио је у манастиру Светог Николе у Калисији, у околини Пенделија (Атика), под духовним старањем светога старца Порфирија Кавсокаливита. Јуна 1980. године, одбранио је докторску дисертацију под насловом Тајна разликовања божанске суштине и енергије у Светој Тројици по светоме Марку Ефеском Евгенику, објављен је 2019. године као заједнички издавачки подухват Беседе, издавачке установе Епархије бачке, и Матице српске.
Послије студија у Атини одлази на Богословски институт Светог Сергија у Паризу, гдје се, у оквиру студијског боравка (1980 – 1981), упознаје са водећим личностима и литературом савременог руског богословља. За доцента на катедри Светог Писма Новог Завјета на Богословском факултету у Београду изабран је 1981. године, а истовремено постаје и наставник грчког језика. Исте године, од блаженопочившег патријарха српског Германа добија канонски пријем за Архиепископију београдско-карловачку. Послије избора за декана Богословског факултета академске 1986/1987. године, блаженопочивши патријарх Герман га је одликовао чином протосинђела 1987. године. На дужност декана је реизабран и 1987/1988. године, а 1991. године је изабран у звање ванредног професора. За редовног професора по позиву на Духовној академији Светог Василија Острошког у Србињу изабран је 1996. године. Наставно-научно веће Богословског факултета у Београду изабрало га је 2001. године за редовног професора. Током вишедеценијског рада на Богословском факултету у Београду биран је поново на дужност декана факултета најприје у периоду од 2006. до 2009. године, а затим и у периоду од 2009. до 2012. године. Дао је велики допринос оснивању Библијског института на Православном богословском факултету у Београду. Послије тридесет и четири године наставничке службе на Богословском факултету, 1. октобра 2015. године одлази у пензију.
На редовном засједању Светог Архијерејског Сабора Српске Православне Цркве у Пећкој Патријаршији, 26. јула 1989. године, продекан Богословског факултета протосинђел др Иринеј (Буловић) је изабран за Епископа моравичког, викара патријарха српског Германа. Свети Архијерејски Синод га је, 31. јула исте године, одликовао чином архимандрита. Због болести патријарха Германа, на епископску хиротонију чекао је непуних годину дана. Њу је, по саборској одлуци од 17. маја 1990. године, извршио митрополит загребачко-љубљански Јован, уз саслужење епископа рашко-призренског Павла, жичког Стефана, шумадијског Саве, будимског Данила и банатског Амфилохија, у храму Светих апостола у Пећкој Патријаршији, 20. маја 1990. године. На истом засједању Светог Архијерејског Сабора изабран је за администратора Епархије бачке у Новом Саду, а дотадашњи администратор, епископ шумадијски Сава, увео га је у дужност 17. јуна 1990. године.
На засједању Светог Архијерејског Сабора, 6. децембра 1990. године, изабран је за епархијског архијереја Епархије бачке. Устоличење у Новом Саду извршио је митрополит загребачко-љубљански Јован, 23. децембра исте године.
По одлукама Светог Архијерејског Синода и Сабора, вршио је дужност администратора Епархије бачке (1990), Епархије аустријско-швајцарске (2011 – 2014), Епархије осјечкопољске и барањске (2017 – 2018), црквених јединица у Аустрији (2023 – 2024) и Епархије аустријске (од 2024. године).
За вријеме своје епископске службе активно учествује у раду Светог Архијерејског Сабора. У више наврата је био биран за члана Светог Архијерејског Синода и Великог Црквеног суда, као и за члана многих важних црквених комисија и делегација. Посебно треба истаћи учешће у: Одбору Сабора Српске Православне Цркве за Косово и Метохију, у Комисији Сабора за припрему приједлога за проглашење светих Српске Православне Цркве, у Комисији Сабора за уједначење поретка богослужења, у Комисији Сабора за проучавање литургијских питања, у Комисији Сабора за ревизију Устава Српске Православне Цркве, у Комисији Сабора за дијалог са представницима Македонске Православне Цркве (тада у расколу), у Комисији Сабора за дијалог са представницима Румунске Православне Цркве, у Свеправославној припремној комисији за Свети и Велики Сабор Православне Цркве, у Саборској комисији за припрему и учешће наше Цркве на Светом и Великом Сабору, у делегацији Српске Православне Цркве на засједању Светог и Великог Сабора на Криту 2016. године, у Свеправославној комисији за богословски дијалог са Римокатоличком Црквом, у Свеправославној комисији за дијалог са лутеранима, у Мјешовитој Комисији Српске Православне Цркве и Хрватске бискупске Конференције за разматрање улоге кардинала Алојзија Степинца прије, за вријеме и послије Другог свјетског рата, у Комисији Светог Архијерејског Сабора за дијалог са аналогном Комисијом бискупских конференција Хрватске и Србије и Црне Горе, у Комисији Сабора за дијалог са Хрватском Бискупском конференцијом, у Комисији Светог Архијерејског Синода Српске Православне Цркве за превод Светог Писма Новог Завјета и у Комисији Светог Архијерејског Синода за преглед и ревизију богослужбених књига у Српској Православној Цркви.
Објавио је многе богословске радове и студије, велики број популарних чланака и интервјуа, као и многобројне преводе. Поред чланства у појединим уређивачким одборима био је уредник Православног мисионара, часописа у издању Светог Архијерејског Синода, као и Беседе, богословског часописа Епархије бачке.
Члан је Удружења библијских теолога Грчке, Удружења књижевника Србије, Српске књижевне задруге, Комитета покрета за јединство и сарадњу духовно сродних источнохришћанских народа и Савета вјерских лидера Европе "Религија за мир".
Члан је Матице српске у статусу стални члан сарадник, као и члан Његошевог одбора Матице српске и многих других организационих и почасних одбора.
У периоду повратка нашег народа вјери и Цркви, крајем осамдесетих и почетком деведесетих година прошлога вијека, био је први свештенослужитељ који је на државној телевизији у Београду, до тада недоступној за црквене и вјерске садржаје, говорио о истинама вјере. У јануару 1990. године, на празник Рођења Господа Исуса Христа, учествовао је у организацији и реализацији првог директног телевизијског преноса свете Литургије из Саборног храма у Београду, који је емитован на Телевизији Београд.
По благослову Светог Архијерејског Синода, 1990. године, у сарадњи са митрополитом Амфилохијем (Радовићем) и деканом Богословског факултета у Београду, архимандритом Атанасијем (Јевтићем), започео је пионирски подухват под називом Православни видео-буквар, у реализацији Сандра-видео Београд. Сљедеће године, као Епископ бачки, покренуо је, заједно са Милорадом Вучелићем, иницијативу да Епархија бачка, у сарадњи са Телевизијом Нови Сад, започне серијал под називом Буквар Православља. По његовом сценарију, током осам година, а уз помоћ стручних сарадника, тадашњих ковиљских јеромонаха Порфирија (Перића) и Фотија (Сладојевића), тадашњег ђакона Владимира Вукашиновића, покојне монахиње Нектарије (Карајчић), госпође Јорданке Лукић, Горана Вукчевића и многих других сарадника, снимљено је сто тридесет епизода, како у Србији, тако и у Грчкој, на Кипру и у Мађарској, а емитованих у току седам и по година као јавна вјеронаука суи генерис прије повратка вјеронауке у јавне школе.
Због великог искуства у раду са медијима, обавјештености и одмјерености у наступу и изношењу ставова Српске Православне Цркве, Свети Архијерејски Сабор га 1992. године овлашћује "да саопштава званичне информације о животу и раду Српске Православне Цркве", а 2009. године га званично умољава да се прихвати дужности портпарола Светог Архијерејског Сабора.
У тешким ратним временима, деведесетих година прошлога вијека, по благослову патријарха Павла и Светог Архијерејског Синода, учествовао је у свим важним разговорима представника Цркве и Државе, као и са политичким представницима Срба у ратом захваћеним подручјима и са изасланицима међународне заједнице.
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Дао је велики допринос унапређењу односа Цркве и Државе, што је резултирало враћањем вјеронауке у основне и средње школе у Републици Србији, враћањем Богословског факултета у састав Универзитета у Београду, доношењем Закона о Црквама и вјерским заједницама у Републици Србији и Закона о реституцији црквене имовине. Био је предсједник Комисије Владе Републике Србије за вјерску наставу у школама.
Учествовао је на многим домаћим и међународним богословским и научним скуповима и конференцијама, на духовним трибинама и у међухришћанским сусретима и дијалозима, као и у домаћим и међународним сусретима и дијалозима са јеврејским и исламским заједницама, установама и организацијама.
По његовом благослову, а под окриљем манастира Ковиља, отпочео је рад терапијске заједнице Земља живих. Покренуо је и рад Добротворне установе Епархије бачке Владика Платон Атанацковић са Народном кухињом.
За предано служење Православној Цркви и Роду српском, владика Иринеј је примио многа одликовања и признања, преноси Курир.
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