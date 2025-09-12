Logo
Који борци могу да увежу стаж и остваре право на пензију

12.09.2025

Један дио бораца ријешиће пензије увезивањем стажа од 1996. до 2000. године, рекао је предсједник Предсједништва Борачке организације Републике Српске (БОРС) Милован Гагић за РТРС.

Борачка организација Републике Српске позвала је све демобилисане борце који од 1. јануара 1996. до 29. септембра 2000. године нису били ни запослени ни на евиденцији незапослених, да искористе могућност да им Министарство рада и борачко-инвалидске заштите Републике Српске уплати стаж осигурања за тај период.

- Ако борац има 11, 12, 13 година стажа, ове 4,5 године могу му помоћи да оствари пензију за коју је потребно најмање 15 година радног стажа. Имамо једну групу њих око 15.000 бораца који немају никаква примања изузев борачког додатка, који износи од 100 до 150 КМ, и сада ћемо добити један дио која ће испунити услове за пензију, што ће свакако побољшати статус ове категорије становништва - истакао је Гагић.

Борачки додатак износи три марке по мјесецу проведеном на ратишту, а сада ће ићи на 3,5 КМ.

- Јасно је нама да то није довољно, али не можете очекивати да борци ништа не раде и да комотно живе од борачких примања. Зато је и уведен низ мјера како би побољшали статут ове категорије. Борачка организација има добру сарадњу са Министарством и сигуран сам да ћемо заједнички ријешити многе проблеме који муче наше борце - додао је Гагић.

Ко и како испуњава услове из борачке категорије можете наћи на страници Владе Републике Српске, Министарстава рада и борачко -инвалидске заштите и прочитати ОВДЈЕ.

Пензија

БОРС

